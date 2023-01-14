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السبت، 14-01-2023 03:24 م

تطبيق من آبل يقدم ميزة التسوق بالواقع المعزز على آيفون

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الوكيل الإخباري - سيقدم الإصدار المستقبلي من تطبيق آبل ستور ميزة الواقع المعزز التي تسمح للعملاء بتوجيه آيفون الخاص بهم نحو منتج معين في متجر آبل ستور، وتلقي المزيد من المعلومات على الفور حول الأسعار والمواصفات على شاشاتهم.

في رسالته الإخبارية هذا الأسبوع، قال مارك غورمان من بلومبرغ، إن آبل تعمل على الميزة منذ 2020 على الأقل وتختبرها في المتاجر في الأشهر الأخيرة، ولكن من غير الواضح متى ستتم إتاحتها للجمهور، وأشار إلى أن آبل تخطط لإصدار واجهة برمجة تطبيقات مصاحبة للمطورين حتى تتمكن متاجر البيع بالتجزئة الأخرى من استخدام الميزة أيضاً.

وذكر غورمان أن الخدمة ستكون واحدة من أهم عمليات الإطلاق المتعلقة بالواقع المعزز لشركة آبل حتى الآن وتجربة ما سيأتي مع سماعة الرأس في إشارة إلى سماعة رأس AR / VR التي طال انتظارها من آبل والتي من المتوقع إطلاقها هذا العام.

وقد جاءت مجموعة من التعليقات على هذا الخبر بين معجب ومتشكك ورافض، حيث قال أحدهم إنه يفضل شراء منتجات آبل على أرض الواقع دون الحاجة إلى التسوق عبر الواقع المعزز.

ومن أهم التعليقات السلبية على هذا الخبر قول أحد المتابعين، إنه يتساءل بالضبط ما الذي سيفعله هذا المنتج بالضبط، وفق ما أورد موقع ماك رومرز الإلكتروني. 

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