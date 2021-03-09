الثلاثاء 09-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الحنيطي يؤكد استمرار تطوير منظومة أمن الحدود

%16.11 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

تأجيل امتحانات الشامل إلى إشعار آخر

تعطيل دوام العاملين في إقليم البترا

وزير الاعلام : قرارات حكومية ستعلن الأربعاء والخميس

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

التعليم العالي : إيقاف التعليم الوجاهي للمساقات العملية

التحول إلى التعليم عن بُعد لكافة الصفوف

الحكومة تعلن عن قرارات جديدة

المجلس القضائي يقلص دوام القضاة ودوائر الادعاء العام

الثلاثاء، 09-03-2021 04:26 م

تطبيق واتسآب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف!

1027353421_0_217_3500_2111_1000x541_80_0_0_cd709b50e1cc9e97420cef02bd500332


الوكيل الاخباري - سيتوقف تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" عن العمل على بعض الهواتف الذكية.

اضافة اعلان

فبحسب ما نشر موقع WABetaInfo، فإن التطبيق سيتوقف عن العمل على أجهزة "آيفون" القديمة.


ففي أحدث إصدار تجريبي من تطبيق iOS ، اختفى دعم الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 9 والإصدارات الأقدم، وحتى اللحظة لا يوجد أي تأكيد رسمي من القائمين على التطبيق على المعلومات التي نشرها الموقع.


وفي الوقت الحالي تتضمن القائمة الرسمية لأنظمة تشغيل "آيفون" التي يدعمها برنامج التراسل نظام التشغيل iOS 9 أو الإصدارات الأحدث.


واعتبارا من 1 يناير 2021، توقف برنامج المراسلة عن العمل على عدد من الأجهزة التي لم يقم مستخدموها بتحديث نظام التشغيل إلى نظام التشغيل iOS 9 أو أندرويد 4.0.3 .

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
resize

روسيا والصين توقعان مذكرة حول إنشاء محطة قمرية علمية مشتركة

download-14

واتسآب يجهز تقنية للحماية الفائقة

thumb

إنستغرام تساعد فيسبوك في تقنيات الذكاء الاصطناعي

535e6fcf9a9b132c91731c8a35290572

أزمة أمن إلكتروني عالمية: اختراق أكثر من 60 ألف مؤسسة حول العالم

شات-فيسبوك-1-1024x683

فيسبوك تخضع لتحقيق بشأن العنصرية في التوظيف والترقيات

استخدام-الهاتف

7 إجراءات تحفظ حقوق مستخدمي الإنترنت والهواتف المحمولة في مصر

أخبار متعلقة
download-14

واتسآب يجهز تقنية للحماية الفائقة

161517858336039400

تم تحميله أكثر من 100 مليون مرة.. تطبيق خطير في هاتفك يسرق بياناتك

4225-2817-2.41898800

واتسآب تطرح ميزة جديدة بشأن الخصوصية

160847369095800

بعد الجدل.. استخدم تليغرام وراع الخصوصية!

160999761323271700

ميزة جديدة في واتساب لإلغاء ربط الأجهزة المتصلة

medium_2021-02-11-49e08404b6

رسميا.. الهند تختبر تطبيق Sandes كـ بديل حكومي عن واتساب