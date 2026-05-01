تطبيق يجعل هاتف أندرويد يبدو مثل ويندوز‬.. تعرفوا إليه

ومن بين أبرز هذه التعديلات، إضافة شريط مهام مستوحى من نظام "ويندوز"، بهدف تسهيل إدارة التطبيقات والتنقل بينها بشكل أسرع وأكثر سلاسة.
ويستفيد المستخدمون من تنوع واجهات نظام أندرويد وإمكانيات التخصيص المتاحة فيه، لإعادة تصميم تجربة الاستخدام على الهواتف الذكية بما يحاكي بيئة العمل على الحواسيب الشخصية.
وتعتمد الفكرة على إنشاء شريط مهام يظهر في أسفل الشاشة، مشابه لما هو موجود في أجهزة الكمبيوتر، حيث يعرض التطبيقات المفتوحة ويسمح بالتبديل السريع بينها.
هذا التوجه يأتي في وقت أصبحت فيه هواتف أندرويد قادرة على أداء مهام متعددة بشكل متقدم، مما يجعل تجربة ميزات الكمبيوتر على الهاتف أكثر واقعية من أي وقت مضى.
ورغم أن نظام أندرويد يحتوي بالفعل على ميزة شريط مهام مدمجة، إلا أنها موجهة أساسًا للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة مثل الأجهزة اللوحية أو الهواتف القابلة للطي، وليس الهواتف التقليدية.
