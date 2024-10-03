تطبيق يشبه واتساب يستخدمه المجرمون.. ما قصته؟

الوكيل الإخباري- ألقت الشرطة الأسترالية القبض على رجل أسترالي متهم بتوزيع تطبيق تراسل مشفر يعرف باسم "الشبح" أو "Ghost"، والذي يُزعم أن المجرمين في جميع أنحاء العالم يستخدمونه لترتيب صفقات مخدرات وأعمال عنف.

اضافة اعلان



بحسب ما ذكره موقع "ndtv"، روج المتهم لتطبيق Ghost على أنه تم تصميمه للشخصيات البارزة في عالم الجريمة، مدعيًا أنه برنامج فائق الحماية "غير قابل للاختراق"، مما دفع مئات المجرمين والمشتبه بهم في عدد من الدول، من بينها أوروبا والشرق الأوسط وأستراليا وآسيا، للاستعانة به في إتمام صفقاتهم.

تطبيق شبيه واتساب يستخدمه المجرمين لاتمام الصفقات المشبوهة في عدد من الدول

يزعم المتهم أن هذا البرنامج صممه خبير كمبيوتر أسترالي، يبلغ من العمر 32 عامًا، ويعيش مع والديه في ضواحي سيدني.



قالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إنها قبضت على رجل يبلغ من العمر 47 عامًا، متهمًا بتوزيع ونشر التطبيق.



مضيفةً إن الهواتف المشفرة كانت محملة مسبقًا بتطبيق Ghost، ويقوم المتهم بإخفائها في أماكن اختباء تم ترتيبها مسبقًا بحيث يسهل على المجرمين الوصول إليها فيما بعد.



تمكنت سلطات الشرطة العالمية من اختراق الشبكة ومراقبة المجرمين وهم يناقشون الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال وجرائم القتل والعنف في عدد من الدول.



نفذت الشرطة حملة خلال شهر سبتمبر المنصرم، واعتقلت عددًا من المجرمين في إيطاليا وأيرلندا والسويد وكندا وأستراليا، بما في ذلك جاي جي يون جونج، "العقل المدبر" المزعوم.



يُذكر أنه تم إنشاء برنامج "الشبح" Ghost قبل 9 سنوات، وهو نوع من تطبيقات المراسلة المشابهة لتطبيق واتساب، ولكنه مخصص لأفراد عالم الجريمة فقط، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر الهواتف الذكية المعدلة التي تباع بحوالي 1590 دولارًا (أي ما يعادل 76.929 جنيهًا مصريًا).



تتبعت الشرطة الفرنسية موقع منشئ المحتوى حتى أستراليا، وتعاونت مع الشرطة المحلية لاستهداف منصة Ghost، التي استخدمها عدة آلاف من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وتم تبادل حوالي 1000 رسالة عليه يوميًا، وفقًا لوكالة مكافحة الجرائم الدولية والإرهاب الأوروبية "Europol".



أكدت الشرطة أنها عثرت على 376 هاتفًا مثبتًا عليه تطبيق Ghost في أستراليا وحدها.