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الأحد، 07-02-2021 01:39 م

تطبيق Pinterest يحقق إيرادات ضخمة بفضل موسم العطلات

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الوكيل الإخباري _ حقق موقع Pinterest  نجاحا كبيرا خاصة في موسم العطلات ، وقد اشارت الشركة الى إن منصة مشاركة الصور شهدت قفزة بنسبة 76% على أساس سنوي في إيرادات الربع الرابع، لتصل إلى 706 ملايين دولار.

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حيث كان لدى الموقع 459 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs) في الربع الرابع، ارتفاعًا من 442 مليونًا في الربع الثالث، وقالت Pinterest في رسالتها إلى المستثمرين، إن نمو إيراداتها كان مدفوعًا في الغالب بموسم عطلات قوي وتحسينات في الإعلانات. 

وقال بن سيلبرمان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في بيان: "لقد رحبنا بأكثر من 100 مليون مستخدم نشط إضافي شهريًا في Pinterest في عام 2020، أكثر من أي عام آخر في تاريخنا".


وشهد Pinterest ارتفاعا فى الإيرادات في الولايات المتحدة، والتي تعد أكبر أسواقها، بنسبة 67٪ في الربع الرابع، لتصل إلى 582 مليون دولار.

المصدر : اليوم السابع 



 




 

 


 

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