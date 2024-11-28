الوكيل الإخباري- في الأونة الأخيرة أصبحت خصوصية الأفراد مخترقة، لذلك يجب إختيار تطبيق VPN لحماية البيانات والخصوصية، حيث يعمل ذلك التطبيق على حماية خصوصية الأشخاص وتأمين بياناتهم عند التصفح، حيث تعمل تلك التقنية على انشاء إتصال مشفر بين المستخدم والخادم لنقل البيانات بأمان، وذلك عن طريق إخفاء عنوان IP الحقيقي للمستخدم ويتم تشفير البيانات، ويضمن تصفح أمن للمستخدم، خصوصًا عند إستخدام شبكات الواي فاي.

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تطبيق VPN لحماية البيانات

يتم إستخدام تطبيق VPN لحماية بيانات الأشخاص، حيث يعمل على نقل البيانات بأمان ويجعلها غير قابلة للقراءة إلا من قبل الشخص المصرح له بإستلامها فقط، وذلك يجعل الأشخاص يشعرون بالأمان ويقوموا بحماية بياناتهم الخاصة من التسريب أو الإختراق.



إستخدامات تطبيق VPN

يعتبر تطبيق VPN ضروري لحماية البيانات الشخصية لدى الأفراد، حيث يتم إستخدامه لما يلي:



إخفاء الهوية

يقوم تطبيق VPN على إخفاء عنوان IP الخاص بك لكي تظل مجهول الهوية على الإنترنت، وذلك لأن عنوان IP يحتوي على نشاط تصفحك، موقعك، حيث تتبع جميع مواقع الويب هذه البيانات، وذلك عن طريق ملفات تعريف الارتباط والتكنولوجيا المماثلة، حيث يمكنها التعرف عليك كلما زرتها، مما يعرض بياناتك للإختراق بسهولة.



الخصوصية

بدون إستخدام تطبيق VPN، يمكن لأي شخص تسجيل بياناتك الشخصية مثل، معلومات بطاقة الائتمان، كلمات السر، سجل التصفح، وذلك لبيعها أو لإستخدامها في الإبتزاز.



الامان

يستخدم تطبيق VPN لحماية البيانات الشخصية، وحماية اتصالك بالانترنت من الوصول الغير مصرح به، كما تعمل على توقف أى نشاط إنترنت مشبوه، مما يقلل من إحتمالية إختراق البيانات، وذلك يجعله خيار فعال لدى الشركات لأنه يمنح الوصول عن بعد إلى المستخدمين المسموح لهم من خلال شبكات الأعمال لديهم.



مميزات إستخدام تطبيق VPN

نظرًا لإنتشار المخاطر المتمثلة في إختراق البيانات والخصوصية، يوجد العديد من المميزات المتاحة عند إستخدام تطبيق VPN، ومن أهم تلك المميزات ما يلي:



الوصول إلى الإنترنت العام بأمان

في وقتنا الحالي يستخدم الأشخاص شبكات Wi-Fi العامة من المقهى، أو سوبر ماركت أو أي شبكة عامة متاحة يوميًا للعديد من الأسباب مثل، تسجيل الدخول إلى حساباتهم البنكية من خلال الأجهزة المحمولة، تفقد البريد الإلكتروني، ولكن ذلك النوع من إتصال الإنترنت يكون أكثر عرضة للإختراق بسبب إستخدام شبكة عامة لنشاطك على الويب، ولكن عند إستخدام تطبيق VPN عند الإتصال بشبكات Wi-Fi عامة وغير أمنة، فأنت تحافظ على أمان بياناتك الشخصية وجهازك.



الاحتفاظ بخصوصية تاريخ البحث

تطبيق VPN يحمي من إساءة إستخدام بياناتك وذلك لأنه عند البحث على الإنترنت يتم تتبع سجلات البحث الخاصه بك ويتم بيع سجل التصفح لأغراض تسويقية تجعل الإعلانات التسويقية تصل اليك بمجرد تتبع سجلات البحث فقط، فذلك التطبيق يعمل على الإحتفاظ بخصوصية تاريخ البحث الخاصة بك.



الوصول إلى خدمات تدفق عالمية

عند السفر إلى خارج البلاد لا تتوفر خدمات التدفق المدفوعة الخاصة بك، وذلك بسبب الشروط واللوائح التعاقدية، ولكن عند إستخدام تطبيق VPN يسمح لك بتغيير عنوان IP الخاص بك، لكي يتيح لك الوصول الى العروض المفضلة أينما كنت.