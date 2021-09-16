تعتمد Apple على تحسينات عمر بطارية iPhone 13 لزيادة المبيعات

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة آبل عن نماذج آيفون الجديدة في وقت سابق من هذا الاسبوع في تقليد سنوي للشركة قبل موسم التسوق في العطلات.

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ولا تمثل النماذج الجديدة، المسماة آيفون 13، تطورات كبيرة مقارنة بنماذج العام الماضي. التي اكتسبت دعم شبكات 5G وتصميمًا جديدًا أكثر انسيابية.





وتبدو النماذج الأربعة الجديدة لهذا العام متشابهة، وتأتي بنفس أحجام الشاشات، ولها معالجات أسرع وتتضمن ميزات تصوير جديدة تستهدف المستخدمين المهرة.



ولكن الشركة قدمت وأكدت على التحسينات المتعلقة بالعمر الأطول للبطارية. ويسلط التركيز على زيادة عمر البطارية خلال الحدث الضوء على التحديات التي تواجهها الشركة.



ومن المتوقع إطلاق جهاز أفضل ماديًا كل عام لزيادة المبيعات في سوق ناضجة، حيث أصبحت الإنجازات الكبرى.



وقد تجذب التحسينات التي يتم إجراؤها على الشاشة أو المعالج أو الكاميرا البعض، وخاصة محترفي التصوير الفوتوغرافي. ولكن التغييرات التي تحدث كل عام تتطلب تدقيقًا لملاحظتها.



وقالت الشركة إن جميع النماذج الأربعة الجديدة تحصل على 90 دقيقة إضافية على الأقل من عمر البطارية في ظل الاستخدام العادي.

وأضافت أن النموذج الأكبر والأغلى بالإضافة إلى آيفون الرئيسي الأكثر مبيعًا يحصلان على 150 دقيقة إضافية من عمر البطارية مقارنة بنماذج العام الماضي.



على سبيل المثال، يشغل آيفون 12 الفيديو لمدة 17 ساعة. وازدادت المدة إلى 19 ساعة عبر آيفون 13، مما يزيد من عمر البطارية بنسبة 12 في المئة تقريبًا.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية