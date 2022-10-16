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الأحد، 16-10-2022 02:55 م

تعديل مرتقب على تويتر

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الوكيل الإخباري-كشفت خبيرة تقنية عن تعديل مرتقب سيجريه تطبيق «تويتر» على خاصية الإشارة في منصته.

وأوضحت جين مانشون وونغ، وهي مدونة متخصصة في التكنولوجيا، أنه سيكون بإمكان المستخدمين قريباً تحديد من قد يشير إليهم في تغريداتهم الخاصة، أو في الردود على تغريداتهم.

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وأكدت جين، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية»، أن التعديل الجديد سيمنح المستخدمين درجة أعلى في التحكم بحساباتهم، مشيرةً إلى أنه سيصبح بالإمكان منع أي شخص على الإطلاق من الإشارة إليهم.


ولفت فادي رمزي، خبير الإعلام الرقمي والمحاضر بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إلى أن الميزة التي يختبرها «تويتر» حالياً تأتي في إطار السعي لعمل تحول في النظام الأساسي للمنصة.


وقال رمزي إن منصة التغريدات القصيرة تعتبر متأخرة في إتاحة خاصيات أصبحت من طبيعة جميع وسائل التواصل الاجتماعي، ما جعلها تبدو كأنها متأخرة عن اللحاق بركب الميزات المتسارع يومياً، الذي تخوض الوسائط في مضماره منافسة شرسة جداً فيما بينها.


وأضاف أن الميزة الجديدة تتيح للمستخدم إمكانية التحكم في حسابه بشكل أكبر، مما يسهل عليه الخدمة ويحسنها، بحيث يصبح بإمكانه استبعاد الإشارة له في التغريدات من قبل أشخاص غرباء عليه أو آخرين لا يرغب في أن يصله إشارات منهم، ما يجعل له سيطرة أكبر على حسابه.

 

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