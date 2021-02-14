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الأحد، 14-02-2021 02:03 م

تعرف على أفضل متصفح منافس لـ جوجل كروم

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الوكيل الإخباري _ يسعى العديد من الاشخاص للبحث عن متصفح جديد يتيح لهم الخصوصية والامان ، وذلك بعد ان تم اكتشاف العديد من العيوب التي تنتهك العديد من خصوصية المستخدمين في متصفح جوجل كروم . 


وبدا متصفح  Ecosia يعمل على الحفاظ على خصوصية المستخدمين بشكل كبير حيث أنه يكاد لا يتضمن إعلانات تقوم بإزعاج المستخدمين بالإضافة إلى أنه يحافظ على الخصوصية ولا يقوم ببيع أو مشاركة البيانات مع أى جهة خارجية سواء شركات إعلانات أو أى جهات أخرى. 


حيث يستخدم أرباحه في زراعة الأشجار، وتحتوي الصفحة الرئيسية به على عداد مباشر يوضح عدد الأشجار التي قام المستخدمون بزراعتها، والميزة الأهم به أن جميع عمليات البحث مشفرة ولا يستطيع المخترقين التوصل إليها. 


ويشجع متصفح Ecosia المبادئ التي تدعو على الحفاظ على خصوصية البحث وعدم تبادل أو مشاركة البيانات ويقوم بتحويل مبالغ كبيرة من إيراداته لحماية البيئة وزراعة الأشجار،  كما انه يتصدى لشركات التكنولوجيا التي تعمل على تسريب وبيع بيانات المستخدمين. 

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المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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