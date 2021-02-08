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الإثنين، 08-02-2021 01:43 م

تعرف على أكثر التطبيقات تحميلا في يناير 2021

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الوكيل الإخباري _ تراجع تطبيق التراسل الفوري الشهير واتسآب تراجعا بشكل ملحوظ بين التطبيقات التي تم تحميلها خلال شهر يناير الماضي من العام الحالى 2021 .

وقد احتل تطبيق تيليجرام مرتبة الأكثر تحميلا فى العالم، بما يقرب من 62 مليون عملية تحميل، وكانت الصين الأكثر تحميلا له ب 10.5 مليون عملية تحميل ، والولايات المتحدة ب 6 ملايين عملية تحميل. 

واحتل تطبيق تيك توك المركز الثاني بينما كان الأكثر تحميلا في العالم في العام الماضي 2020.

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وجاء تطبيق سيجنال في المركز الثالث بعد ان ساهم رجل الأعمال إيلون ماسك في صعوده بشده من خلال تغريدته الشهيرة " استخدموا سيجنال" . 


وفيسبوك جاء في المركز الرابع وبهذا جاء تطبيق واتسآب في المركز الخامس لهذا العام، الأمر الذي يعتبر نكسة كبيرة لتطبيق واتسآب بعدما كان يحتل المركز الثاني بعد تيك توك من حيث التطبيقات الأكثر تحميلا فى العالم. 


المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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