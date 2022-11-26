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السبت، 26-11-2022 03:58 م

تعرف على أهم التقنيات المستخدمة خلال مباريات كأس العالم

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الوكيل الإخباري - إذا كنت تشاهد كأس العالم 2022، فلا بد وأنك تعلم بوجود تقنية VAR التي باتت واحدة من أهم جوانب التحكيم في المباريات الكبرى، وهناك أيضاً عدد من التقنيات الأخرى قيد التنفيذ في بطولة كأس العالم الحالية.

فيما يلي أهم التقنيات المستخدمة في مباريات كأس العالم 2022، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”

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تساعد تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”، على اكتشاف الأخطاء التي يصعب اكتشافها على الفور من قبل الحكم الميداني في المباراة. يجلس مجموعة من الحكام داخل غرفة في الملعب ويقومون بإعادة اللقطات والاتصال بالحكم إن اكتشفوا خطأ لم يحتسبه الحكم.

أدى استخدام تقنية VAR إلى اكتشاف المزيد من الأخطاء وحالات التسلل في اللعبة أكثر من أي وقت مضى. في نهائيات كأس العالم 2022 الجارية حالياً، ساهم حكم الفيديو المساعد كثيراً بإلغاء أهداف واكتشاف حالات تسلل كما حدث في مباراة الأرجنتين والسعودية، ومباراة ألمانيا واليابان.

 

تقنية خط المرمى Goal-line

كما يوحي الاسم، تحدد تقنية خط المرمى ما إذا كانت الكرة قد دخلت بالفعل داخل المرمى. وفقاً لقواعد كرة القدم، يجب أن تدخل كرة القدم بكامل محيطها داخل خط المرمى ليحتسب أي هدف.

قبل استخدام التكنولوجيا، كانت هناك الكثير من الحالات التي لم تحتسب فيها أهداف صحيحة بسبب عدم مقدرة حكام الساحة تحديد ما إذا كانت الكرة قد عبرت الخط بالكامل. لذا، تعد تقنية Goal-line، التي تم تطبيقها منذ سنوات، مفيدة للغاية، في كل من البطولات الدولية مثل كأس العالم وكذلك مباريات الدوري.

 

تقنية التسلل شبه الآلي؟

تعد تقنية VAR رائعة عندما يتعلق الأمر باكتشاف حالات التسلل في لعبة كرة القدم، ومع ذلك، يتم إهدار الكثير من الوقت خلال كل مراجعة. لذا كان هناك حاجة لشيء يمكنه القيام بالمهمة بشكل أسرع مثل تقنية التسلل شبه الآلي.

تقنية التسلل شبه الآلي، هي تقنية مدعومة بنهج "تتبع الأطراف" الجديد. يتضمن ذلك مستشعراً على الكرة وكاميرات مخصصة في الملاعب تستخدم البيانات لتحديد ما إذا كان اللاعب متسللاً.

يتم إرسال هذه البيانات إلى غرف التحكم 500 مرة كل ثانية. تهدف هذه التقنية إلى تقليل الوقت اللازم للإشارة إلى حالات التسلل إلى أقل من 25 ثانية.

كانت تقنية التسلل شبه الأوتوماتيكية قيد التجربة لبعض الوقت ويتم استخدامها لأول مرة خلال بطولة كأس العالم الجارية.

 

 

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