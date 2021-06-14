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الإثنين، 14-06-2021 11:25 ص

تعرف على ابرز البدائل الامنة لبريد ياهو الالكتروني

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الوكيل الإخباري - تعرض بريد ياهو الإلكتروني لأكثر من عملية اختراق في الآونة الأخيرة، ولذلك أصبح اختيارًا غير آمن ولا يمكن الاعتماد عليه.

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وقد تسربت بيانات أكثر من 3 مليارات مستخدم في أحد هذه العمليات، وبالتالي تركه الكثيرون وبحثوا عن حلول أكثر أمنًا. 

 

خدمة بريد ProtonMail:
تأسست شركة ProtonMail في عام 2013 على يد مجموعة من العلماء في سويسرا التي تعرف بحماية الخصوصية.
وعندما يتعلق الأمر بالاحتفاظ بالسجلات فإن شركة ProtonMail تتبع سياسة صارمة ضدها، ولذلك لا تبقي أي سجلات لأي عملية أو بريد إلكتروني يرسل عبرها.
وتستخدم الشركة التشفير بين الطرفين لحماية المستخدمين، وهو تأمين أفضل بكثير من الذي يقدمه بريد ياهو الإلكتروني.
ولا تمتلك الخدمة تطبيقاً للحساب، ولكن بدلاً من ذلك تعتمد على تطبيقات الهواتف بالإضافة إلى تطبيق ويب.
وتوفر الخدمة نسخة مجانية بسعة 500 ميجابايت فقط، ويمكنك الاشتراك للحصول على سعة تخزين أكبر.

 

خدمة Tutanota:
تقدم خدمة Tutanota للبريد الإلكتروني مجموعة من المميزات تجعلها مفضلة من قبل الكثيرين.
وتمتاز الخدمة بتقديم مساحة تخزين سحابية كبيرة، ولذلك يفضلها من يبحث عن مساحات التخزين الكبيرة.
وهي تأتي بمجموعة من التطبيقات لجميع أنظمة التشغيل، وذلك بالإضافة لتطبيق ويب يمكن الوصول إليه.
وتعتمد الخدمة على ثلاثة طرق مختلفة في تشفير البريد الإلكتروني، وهذا بالإضافة لإزالة أي بيانات رقمية مسجلة داخل البريد مثل عنوان IP أو اسم المرسل والمستقبل.

 

خدمة Zoho Mail :
تستهدف خدمة Zoho Mail الشركات بشكل خاص، ولذلك فهي أحد أفضل خدمات البريد الإلكتروني للشركات ورجال الأعمال.
وتقدم الشركة مجموعة من الخدمات المتكاملة لتعمل على تحسين تجربة المستخدم وتأمينها، وضمن هذه الخدمات أداة لإدارة كلمات المرور.
وتأتي خدمة Zoho Mail كبديل آمن أكثر من ياهو خاصةً للشركات، ويمكنك استخدامها من خلال تطبيقات الهواتف أو تطبيق الويب.

 

المصدر - العربية 

 

 

 

 




 

 


 

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