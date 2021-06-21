الإثنين 21-06-2021
الوكيل الاخباري

محافظ مأدبا لـ الوكيل: زيارة الخصاونة للمحافظة أضافت حافزاً لتطوير بعض المشاريع

الملك يزور مديرية الأمن العام اليوم

العمري والبوريني.. نشطاء السوشال ميديا اللذان رحلا بنفس السيناريو

الصحة لـ الوكيل : اتصالات مكثفة مع السعودية لاعتماد 'سينوفارم'

وزارة العمل تدعو الأردنيين للإبلاغ عن الرشوة

الأوبئة : لم يصل العالم بَعد لمناعة مجتمعية ضد كورونا

اكتشاف جينات جديدة مسؤولة عن مرض "قاتل" يصيب البشر

تطورات مهمة في قضية مقتل سوري داخل فيلا نانسي عجرم

حملة رقابية مشددة للتأكد من التزام المنشآت بحظر التدخين

الخارجية لـ الوكيل : نحو 20 وفاة لأردنيين يتم نقلها إلى المملكة شهريا

الإثنين، 21-06-2021 11:45 ص

تعرف على ابرز الطرق التي تمكنك من الكتابة على الصور في مستندات جوجل درايف

معلومات_عن_تطبيق_جوجل_درايف_Google_Drive


الوكيل الإخباري - تستطيع الكتابة على الصور في تطبيق مستندات جوجل دون استخدام أي تطبيق ثانوي أو اخراج الصور لتطبيق خارجي. 

اضافة اعلان


ولكن لا يضم تطبيق مستندات جوجل خاصية منفصلة للكتابة على الصور بهذا الإسم، بل تحتاج إلى استخدام طرق غير مباشرة.


استخدام خواص الرسم: 

يضم مستندات جوجل خاصية تمكنك من الرسم على الصور، ويمكنك استخدام هذه الخاصية للكتابة، وحتى تتمكن من الوصول إلى هذه الخاصية فإن عليك الضغط على قائمة إدراج ثم الرسم ثم إنشاء رسمة جديدة.
وبعد ذلك قم بإضافة الصورة في النافذة الجديدة، وتستطيع إضافة الصورة عبر رفعها على جوجل درايف أو بوضع رابط الصورة دون تحميلها ، عندما تنتهي من رفع الصورة وظبط الأبعاد الخاصة بها، يمكنك الضغط على علامة النص في شريط التعديل ثم إضافة النص الذي ترغب فيه.

 

استخدام الجداول: 

تسمح لك مستندات جوجل بكتابة النص على الصورة عبر استخدام الجداول بشكل سريع.
وللقيام بذلك، يمكنك اتباع الخطوات التالية: 
1 - استخدم قائمة إدراج ثم اختر جدول، وبعد ذلك قم باختيار جدول بحجم 1×2 2  ثم قم بسحب الصورة وإضافتها إلى الجدول في الخلية الموجودة بالأعلى. 
2- وفي الخلية الموجودة بالأسفل قم بإضافة النص الذي ترغب فيه، وبعد ذلك توجه إلى خصائص الجدول واجعل حواف الجدول مخفية.
3- عندها تجد أن حواف الجدول قد إختفت وأصبحت الكتابة موجودة فوق الصور.
استخدام الإضافات الخارجية. 

 

استخدام الإضافات الخارجية: 
يمكنك تثبيت مجموعة من الإضافات الخارجية إلى تطبيقات جوجل، وتسمح لك واحدة من هذه الإضافات بالكتابة على الصور.
تعتبر إضافة Caption Maker أحد أفضل هذه الإضافات، كما تسمح لك الإضافة بالكتابة على الجداول والرسومات التي تضيفها في المستند.

ويمكنك الوصول إلى الإضافة عبر الضغط على قائمة الإضافات ثم Caption Maker وبعد ذلك اختيار زر Cpationize.
وبعد ذلك قم بالضغط على النص الذي يظهر على الصورة مباشرةً، وتستطيع الكتابة على جزء محدد من الصورة عبر الضغط على هذا الجزء ثم اختيار وضع النص. 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 





 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
how-delete-call-E61E6

طرق التخلص من مكالمات الأشخاص غير المرغوبين على أجهزة الأندرويد و الايفون

f89dba44-67d8-4af9-a222-9b6299711857

طريقة تخصيص ذراع التحكم عبر Xbox Design Lab

unnamed

طريقة تفعيل ميزة التشفير في تطبيق الرسائل من جوجل

جوجل-1130x580

جوجل تطور معيار جديد للون البشرة

charging-phone-at-night

لهذه الأسباب.. لا تترك هاتفك في الشاحن ليلا!

067dd37f-9ca6-4a83-8e0c-7e6782a4f1d1_16x9_1200x676

للاستفادة من مميزات ماك Monterey في متصفح سفاري الجديد .. اتبع هذه الخطوات

أخبار متعلقة
google-amp-fast-speed-travel-ss-1920-1440x810

جوجل تخطط لمنافسة خدمات الإنتاجية الشهيرة - صورة

تالتاتاتا

جوجل تطور شبكة Find My من آبل

696675012.jpg.0

أمازون تقلل عمولة متجرها

جوجل-لوجو

إليك كيفية إعداد خدمة غوغل المجانية 'Workspace'

نصائح-هامة-حول-متصفح-جوجل-كروم

تعرف على اضافات جوجل الاكثر استخداماً حول العالم

9999118115

جوجل يعلن عن اصدار ٧ ميزات جديدة لنظام اندرويد