تعرف على استخدامات مساعد جوجل التي قد لا تعرفها

الوكيل الإخباري - يمتلك مساعد جوجل الكثير من الاستخدامات التي قد يجهلها البعض، وذلك لأن الشركة تعمل على تحديثه باستمرار طوال السنين الماضية.





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تختلف طرق الوصول إلى مساعد جوجل بحسب الشركة المصنعة، كما أن تضع بعض الشركات مثل سامسونج مساعدها الخاص، ولكن هذا لا يلغي مساعد جوجل.



استخدام قائمة التسوق المبنية فيه :

يضم مساعد جوجل خاصية مفيدة تدعى قائمة التسوق، وهي كما يبدو من اسمها قائمة خاصة لتسوق حاجيات المنزل.

وتستطيع إضافة الأمور إلى قائمة التسوق بسهولة عبر التحدث إلى مساعد جوجل في الهاتف أو في أي جهاز ذكي يستخدمه إلى جوارك.

جدولة أنشطة أجهزة المنزل الذكي :



تستطيع عبر مساعد جوجل أن تجدول الأنشطة المختلفة لأجهزة منزلك الذكي عبر الأوامر الصوتية الموجهة للمساعد.

وهذا يعني أن تخبر مساعد جوجل بإضاءة غرف المعيشة بعد 15 دقيقة أو تشغيل جهاز التدفئة لمدة 30 دقيقة.

الوصول إلى معلومات عن ما تراه في الشاشة :

يعرض لك مساعد جوجل أي معلومات ترغب في معرفتها عن محتوى الصفحة المعروضة أمامك على الهاتف.

يعني أن ترى هاتفًا أعجبك في تويتر فتسأل المساعد عن سعره في أمازون، وبعدها يعرض المساعد الذكي أسعاره.

بالإضافة إلى ذلك يستطيع المساعد ترجمة أي محتوى تراه أمامك على الشاشة والبحث عن الصور المشابهة.

وكانت هذه بعض استخدامات مساعد جوجل الغير معروفة لدى البعض .

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية













