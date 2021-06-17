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الخميس، 17-06-2021 11:54 ص

تعرف على كيفية استخدام تطبيق الاختصارات على الايفون

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الوكيل الإخباري - أطلقت آبل مع إصدار نظام iOS 13 لهواتف آيفون تطبيق الاختصارات، ويعتبر طريقة آبل في تخصيص هواتفهم وإعطاء بعض الحرية للمستخدمين. 

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وتقدم آبل مجموعة من الاختصارات المجهزة سابقًا، ويمكنك أيضًا عمل الاختصارات الخاصة بك كما ترغب.

طريقة عمل الاختصارات الخاصة بك: 

حتى تتمكن من استخدام الاختصارات يجب أن تتأكد أن الآيفون يعمل بنظام iOS 13 على الأقل.

ويمكنك الوصول إلى التطبيق بسهولة عبر الضغط على العلامة الخاصة به في قائمة تطبيقاتك. 
وإذا لم تجد هذه العلامة فإنك تستطيع تثبيت التطبيق عبر تحميله من متجر تطبيقات آيفون . 
وبعد أن تدخل إلى التطبيق فإنك تجد علامة + موجودة في الجزء الأيمن أعلى شاشة آيفون.

وعندما تقوم بالضغط عليها تظهر لك قائمة جديدة، يمكنك اختيار منها Add Action لتختار الوظيفة التي ترغب في اختصارها.
ويعرض لك الهاتف مجموعة من الوظائف التي يمكنك استخدامها، أو يمكنك إيجاد الذي ترغب فيه عبر شريط البحث. 
وبعد أن تختار الاختصار الذي ترغب في استخدامه فإن التطبيق يضيف لك الاختصار في واجهة الاختصارات الجديدة، ويمكنك من خلالها تخصيص الاختصار.
ويشمل تخصيص الاختصار تغيير الاسم أو الأيقونة الخاصة به.
ويمكنك تكرار العملية لإضافة المزيد من الاختصارات إلى الشاشة كما ترغب.
وتستطيع جعل الاختصار الواحد يقوم بأكثر من وظيفة، وهذا يعني أنك تستطيع جعل الاختصار الواحد يحول الهاتف إلى الوضع الصامت ثم يرسل رسائل تلقائية بأنك في إجتماع.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 




 




 

 


 

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