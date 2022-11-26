تعرف على كيفية اكتشاف برامج التجسس في هاتفك المحمول

الوكيل الإخباري - رغم أن الكشف عن المتسللين ونشاطهم على الهاتف الجوال أمر ليس سهلا، خاصة أن من يخترق الهاتف من مصلحته أن يبقى مختبئا ليواصل تجسسه، إلا أنه توجد طرق للكشف عنهم وتجنبهم.

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وفي هذا المجال قال مدير المركز الهندسي الإقليمي "SafeNet" التابع لمبادرة التكنولوجيا الوطنية (NTI) لوكالة "Prime"، دينيس كوفيكوف، إن من بين الخطوات التي تساعد في اكتشاف مثل هذه الحالات يحتاج كل شخص إلى مراقبة التطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي المفتوحة على أجهزته، وكذلك يجب تحديد الأجهزة وعناوين IP التي من خلالها تم الدخول إلى الهاتف.



وأضاف.. وفي هذه الحالة فأن أهم خطوة هي "مراقبة نشاط حسابات غوغل أو آي كلاود".



ولضمان تجنب خطر اختراق الهاتف والتجسس عليه لابد من وضع تعريف مستخدم ثنائي، وهذا سيجعل من الصعب على المتسللين الاختراق، كما أنه يزيد مستوى الأمان لدى المستخدم.



كما أنه لا يجب فتح الملفات أو التطبيقات التي تأتي من مصدر غير معروف.

وأضاف أنه من الأفضل تحميل التطبيقات من متجر التطبيقات (Google Play ، ppstore) أو من موقع الشركة المصنعة.



وكذلك بحسب الخبير فإنه إذا قرر صاحب الهاتف استخدام تطبيق معين، فعليه التحقق أولا من عدم وجود فيروسات، وأكد على أن الاستخدام المستمر لمضادات الفيروسات يزيد بشكل كبير من حماية الهاتف ومحتوياته.

روسيا اليوم