السبت 26-11-2022
الوكيل الاخباري

فيديو .. قتلى وجرحى إثر إطلاق النار على مدرستين في البرازيل

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

بعد فوزهم على الأرجنتين .. حقيقة تقديم سيارة فارهة لكل لاعب سعودي

السلطات الأميركية تنشر رسالة كتبها مطلق النار بمتجر وول مارت

وفاة بجرثومة "شيغيلا" وإصابات حرجة لدى الأطفال في تونس

اخر تطورات المنخفض الجوي اليوم السبت

وفيات السبت 26 -11 -2022

ارتفاع نسبة اشتراكات "الفايبر" في الأردن 42% خلال 6 أشهر من العام الحالي

ايلون ماسك: شارات ذهبية ورمادية وزرقاء لتوثيق حسابات تويتر الاسبوع المقبل

توضيح هام من المواصفات والمقاييس حول شراء السولار

السبت، 26-11-2022 08:15 ص

تعرف على كيفية اكتشاف برامج التجسس في هاتفك المحمول

ت


الوكيل الإخباري - رغم أن الكشف عن المتسللين ونشاطهم على الهاتف الجوال أمر ليس سهلا، خاصة أن من يخترق الهاتف من مصلحته أن يبقى مختبئا ليواصل تجسسه، إلا أنه توجد طرق للكشف عنهم وتجنبهم.

اضافة اعلان


وفي هذا المجال قال مدير المركز الهندسي الإقليمي "SafeNet" التابع لمبادرة التكنولوجيا الوطنية (NTI) لوكالة "Prime"، دينيس كوفيكوف، إن من بين الخطوات التي تساعد في اكتشاف مثل هذه الحالات يحتاج كل شخص إلى مراقبة التطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي المفتوحة على أجهزته، وكذلك يجب تحديد الأجهزة وعناوين IP التي من خلالها تم الدخول إلى الهاتف.


وأضاف.. وفي هذه الحالة فأن أهم خطوة هي "مراقبة نشاط حسابات غوغل أو آي كلاود".


ولضمان تجنب خطر اختراق الهاتف والتجسس عليه لابد من وضع تعريف مستخدم ثنائي، وهذا سيجعل من الصعب على المتسللين الاختراق، كما أنه يزيد مستوى الأمان لدى المستخدم.


كما أنه لا يجب فتح الملفات أو التطبيقات التي تأتي من مصدر غير معروف.
وأضاف أنه من الأفضل تحميل التطبيقات من متجر التطبيقات (Google Play ، ppstore) أو من موقع الشركة المصنعة.


وكذلك بحسب الخبير فإنه إذا قرر صاحب الهاتف استخدام تطبيق معين، فعليه التحقق أولا من عدم وجود فيروسات، وأكد على أن الاستخدام المستمر لمضادات الفيروسات يزيد بشكل كبير من حماية الهاتف ومحتوياته.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6a79d868-image

ايلون ماسك: شارات ذهبية ورمادية وزرقاء لتوثيق حسابات تويتر الاسبوع المقبل

2022112414320451PR

كيف تقرأ الرسائل المحذوفة على آيفون؟

What-is-the-difference-between-Windows-10-and-Windows-11_1288

كيفية تفعيل الوضع المظلم في ويندوز 10 و11

فيسبوك-780x470

فيسبوك تحظر برنامجها للذكاء الاصطناعي

شركة-أبل-apple

5 أشياء يجب معرفتها عن آيفون 15 برو

222222222222222

لهذه الأسباب لا يفضل الكثيرون ويندوز 11

أخبار متعلقة
102-184136-google-warns-millions-of-android-u_700x400

تحذير لمستخدمي أندرويد .. 4 تطبيقات يجب حذفها فوراً

telegram-iphone1(1)

مؤسس تليغرام يهاجم شركة ابل .. ما السبب؟

Storage-Boost

حيلة لتفريغ مساحة على آيفون دون حذف تطبيقاتك المفضلة

2041362

لا تتجاهلها .. 5 أمور هامة عند شحن بطارية هاتفك