تعرف على كيفية تحويل من يوتيوب الى MP3 مجانًا من خلال Snappea

الوكيل الاخباري - يمكن لجميع الأشخاص تحويل فيديوهات من يوتيوب الى MP3 من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة، حيث يقدم Snappea لمستخدميه طريقاً سهلاً ومجانياً، وهو أفضل أداة تحميل من اليوتيوب وتحويل فيديو من اليوتيوب إلى MP3 أونلاين، وذلك بجانب الكثير من المميزات التي لا حصر والتي سنشرحها لكم في هذا المقال فيما بعد.

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تعرف على محول الفيديوهات إلى MP3 باستخدام Snappea



كما يقدم Snappea الأداة التي يمكن استخدامها للهواتف الأندرويد تحميل سناب يوتيوب وهو الذي يسمح لكل المستخدمين تحميل وتحويل mp3 بجودات عالية، كما تتيح تحميلها من خلال 50 منصة مختلفة بجانب تحميلها من اليوتيوب، كما تتيح تحميل الفيديوهات من حالات الواتساب بكل سهولة، كما يدعم مميزات رائعة وكثيرة يمكنك الحصول عليها والاستفادة منها بتحميل البرنامج من موقع Snappea الرسمي.



مميزات محول يوتيوب إلى mp3



أصبح تطبيق Snappea لأندرويد يمتلك شهرة واسعة حول العالم لأنه من أفضل التطبيقات المجانية التي يمكن استخدامها convert youtube و تحميل من اليوتيوب بدون برنامج وذلك لأنه يقدم العديد من المميزات الرائعة والتي ينفرد بها عن غيره من التطبيقات، والتي من أهمها ما يلي:-



تطبيق مجاني يمكن تحميله بكل سهولة من خلال موقع Snappea ليتم تثبيته على الهاتف.



تحديث وتطوير التطبيق بشكل مستمر لضمان حفاظه على مستوى كفاءته وأدائه.

يوفر التطبيق الدعم الفني الخاص بالمستخدم الذي يمكنه مراسلته إذا تعرض لمشكلة أثناء استخدامه ليتم حل هذه المشكلة في وقت قصير في أي وقت.



يتيح إمكانية تحويل الفيديوهات من اليوتيوب إلى MP3 مباشرة وذلك من خلال خطوات متبعة بسيطة.



يمكن الاستفادة من الخدمات المجانية بالبرنامج عند تسجيل الدخول في التطبيق بنفس الحساب المشترك به في اليوتيوب

يمكنك مشاركة الملفات مع التطبيقات المختلفة بعد تحويلها من اليوتيوب الى MP3 مجانا دون أن تغادر التطبيق.



يتم تحويل الفيديو من اليوتيوب إلى MP3 بسرعة فائقة قد تصل إلى 5 ثواني أو أقل.



لا يوجد به فقرات إعلانية مزعجة أو روابط ترويجية.



طريقة استخدام تطبيق Snappea لتحويل يوتيوب ل MP3



أولاً: تحميل التطبيق

يمكنك تحميل التطبيق بكل سهولة من خلال المتصفح الخاص بجهازك الأندرويد، والبحث عن الموقع الرسمي لـ Snappea ثم الدخول إليه والضغط على كلمة “تحميل” الظاهرة في أسفل الصفحة الرئيسية ليتم تثبيت البرنامج على الهاتف الخاص بك.

ثانياً: تثبيت التطبيق

يتم تحميل وتثبيت التطبيق من خلال موقع Snappea ولا يتم تثبيته من متجر جوجل لذلك يتعين على المستخدم ضبط الإعدادات الموجودة في الهاتف بالذهاب إليها من القائمة الرئيسية ثم التوجه إلى المان والحماية وتشغيل خيار "السماح مصادر غير معروفة" وبذلك يكون هاتفك جاهز لأستقبال تثبيت التطبيق من خلال الضغط على تحميل الملف.



ثالثاً: تحويل من يوتيوب لMP3

إذا كنت ترغب في تحويل ملف موجود على هاتفك فقم بفتح التطبيق والضغط على ملفاتي وستظهر لك ثلاث نقاط أضغط عليهم ويتم تحويلك تلقائيا إلى الصفحة التي تحتوي على الوسائط من الفيديوهات والملفات الصوتية بالهاتف، ثم قم بالضغط على الفيديو الذي تريده وستظهر لك عدة خيارات مختلفة أختار من بينهم تحويل من اليوتيوب إلى MP3 .



رابعاً: تحميل اليوتيوب بصيغة الـ mp3 من المواقع

يتيح التطبيق للمستخدم تحميل الفيديوهات بطريقة مباشرة وذلك من خلال تنزيل اغاني ويتم ذلك بالبحث من داخل التطبيق بواسطة الرابط أو الكلمات المفتاحية ليتم أختيار الفيديو وأختيار الجودة ويتم تحميله وحفظه على الهاتف.



طريقة استخدام أداة Snappea لتحويل فيديو من يوتيوب الى MP3 أونلاين



كثيراً ما يبحث مستخدمي الأيفون والكمبيوتر عن برامج لتحويل يوتيوب الى MP3 دون أن يحمل، لذلك يقدم الموقع أداة Snappea وهي من أفضل الأدوات التي يمكن استخدامها لتحويل اليوتيوب لMP3 مجاناً، دون مواجهة أي مشاكل أو أعطال فهي تتميز بالعديد من المميزات مثل ما يلي:



تدعم أداة Snappea تحويل الفيديو من اليوتيوب إلى MP3 من المواقع مباشرة دون حاجة المستخدم إلى تحميل اي برامج على الجهاز.



يدعم تحويل الفيديو من يوتيوب الى MP3 مجانا دون دفع أي مبالغ أو رسوم مالية او دون الحاجة للتسجيل في الموقع.



يدعم إيجاد الفيديو الذي يبحث عنه المستخدم دون الحاجة لمغادرة الموقع.

كيفية تحميل فيديوهات من اليوتيوب



يتم تحويل يوتيوب الى MP3 من خلال أداة Snappea كالآتي:



الدخول في الموقع



وذلك بالبحث عن الموقع الرسمي لـ Snappea عن طريق المتصفح الخاص بجهازك.



العثور على الفيديو



ويمكنك البحث عن الفيديو باستخدام كلمات مفتاحية أو عن طريق رابط الفيديو لتجد الفيديو دون مغادرة الموقع، لتختار بعدها جودة الفيديو ويتم التنزيل تلقائي ويحمل ويحفظ بالهاتف.

