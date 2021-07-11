تعرف على كيفية منع الشركات من تتبعك عبر رسائل البريد

الوكيل الإخباري - تختلف طرق التتبع التي تستخدمها الشركات الإعلانية مثل جوجل وفيسبوك، ولكن أشهرها هي عبر رسائل البريد الإلكتروني.

اضافة اعلان

يجب إيقاف ميزة تحميل الصور افتراضيًا في الرسائل الواردة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحسين خصوصيتك.

ولكن قد يؤثر أيضًا في تجربة الاستخدام. إذ إنك لن ترى صورًا في أي رسائل واردة، ومن ضمنها الرسائل الإخبارية إلا عبر تنزيلها يدويًا.



وإذا كنت تستخدم خدمة جيميل، فإن بإمكانك حظر تحميل الصور عبر الاطلاع على المقال التالي: كيف تمنع تعقبك أثناء قراءة بريدك في جيميل الآن.



ويمكنك استخدام الخيارات الأخرى مثل إضافة Ugly Email لمتصفحي جوجل كروم وفايرفوكس. وتفحص هذه الإضافة صندوق الوارد في خدمة جيميل بحثًا عن الرسائل التي تحتوي على وحدات بكسل التتبع وحظرها.



وهناك أيضًا بعض موفري الخدمة الذين يركزون على الخصوصية، والذين يقدمون خدمة مدفوعة لحظر الصور افتراضيًا في الرسائل الواردة مثل خدمة ProtonMail وخدمة Basecamp التي تحظر وحدات بكسل التتبع وتخبرك إذا كانت الرسالة تتضمن أي وحدات بكسل التتبع.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



