تعرّف على مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر كُرها والأكثر تفضيلا حول العالم

ووفقا للدراسة التي أجرتها خدمة تتبع البريد الإلكتروني Mailsuite أن تطبيق "فيسبوك" هو تطبيق الوسائط الاجتماعية الأكثر كرها، حيث احتل المرتبة الأدنى في 39 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا، وأجزاء كبيرة من إفريقيا وآسيا، ووصل إلى أدنى تصنيف في الهند وباكستان ونيجيريا والمغرب.
وتم تصنيف "إكس" باعتباره التطبيق الأقل شعبية في 10 دول حول العالم، وكان الثالث بشكل عام في قائمة الأكثر كرها.
وجاء "تيك توك" في صدارة التطبيق الأكثر تفضيلا في العالم، حيث احتل المرتبة الأولى في 30 دولة بشكل عام. كان تطبيق مشاركة الفيديو هذا هو التطبيق الأعلى تقييما في متجر "غوغل بلاي" في الكويت والبحرين وقطر.
ومع ذلك، واجه التطبيق تدقيقا شديدا بسبب سلامة الأطفال والخصوصية والمحتوى الجريء، حيث وصفه أحد الخبراء بأنه "جنة المتحرشين بالأطفال".
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