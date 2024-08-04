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تعرّف على مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر كُرها والأكثر تفضيلا حول العالم

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مواقع التواصل الاجتماعي




 

الأحد، 04-08-2024 12:23 م

 الوكيل الإخباري - صنفت دراسة حديثة تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر كرها والأكثر تفضيلا في جميع أنحاء العالم.

 

وحددت الدراسة هذه التصنيفات من خلال تحليل نحو 1500 تطبيق على متجر "غوغل بلاي" (Google Play).


ووفقا للدراسة التي أجرتها خدمة تتبع البريد الإلكتروني Mailsuite أن تطبيق "فيسبوك" هو تطبيق الوسائط الاجتماعية الأكثر كرها، حيث احتل المرتبة الأدنى في 39 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا، وأجزاء كبيرة من إفريقيا وآسيا، ووصل إلى أدنى تصنيف في الهند وباكستان ونيجيريا والمغرب.

 

 واحتلت منصة التدوين Reddit، المرتبة الأسوأ في 30 دولة، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والسويد، حيث أتت المنصة في المركز الثاني لأكثر التطبيقات كرها حول العالم.


وتم تصنيف "إكس" باعتباره التطبيق الأقل شعبية في 10 دول حول العالم، وكان الثالث بشكل عام في قائمة الأكثر كرها.

 

ودخلت تطبيقات "ميتا"، المملوكة لمارك زوكربيرغ، "إنستغرام و"ثريدز"، جنبا إلى جنب مع "فيسبوك"، في قائمة أكثر خمسة مواقع مكروهة في العالم.


وجاء "تيك توك" في صدارة التطبيق الأكثر تفضيلا في العالم، حيث احتل المرتبة الأولى في 30 دولة بشكل عام. كان تطبيق مشاركة الفيديو هذا هو التطبيق الأعلى تقييما في متجر "غوغل بلاي" في الكويت والبحرين وقطر.


ومع ذلك، واجه التطبيق تدقيقا شديدا بسبب سلامة الأطفال والخصوصية والمحتوى الجريء، حيث وصفه أحد الخبراء بأنه "جنة المتحرشين بالأطفال".

 

روسيا اليوم 

 

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