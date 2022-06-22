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الأربعاء، 22-06-2022 01:15 م

تعزيز تطوير المعايير المفتوحة لتقنية ميتافيرس

ألعاب-ميتافيرس-رائعة-


الوكيل الإخباري - شكلت ميتا ومايكروسوفت و 34 شركة ومنظمة أخرى مجموعة معايير لتقنية ميتافيرس الناشئة من شأنها أن تجعل العوالم الرقمية الناشئة للشركات متوافقة مع بعضها بعضًا.

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ومن المفترض أن يعزز المنتدى المعايير المفتوحة وقابلة التشغيل البيني للواقع المعزز والافتراضي والتقنية الجغرافية المكانية والتقنية الثلاثية الأبعاد.


ويشمل المشاركون في منتدى معايير ميتافيرس العديد من أكبر الشركات العاملة في المجال، من صانعي الرقاقات إلى شركات الألعاب، فضلاً عن هيئات وضع المعايير مثل W3C.


ومن الواضح أن شركة آبل غائبة من قائمة الأعضاء في الوقت الحالي، التي يتوقع المحللون أن تصبح لاعباً مهيمناً في سباق ميتافيرس بمجرد طرحها لنظارة الواقع المختلط هذا العام أو العام المقبل.


كما لم يتم تضمين شركتي الألعاب روبلوكس ونيانتيك اللتين خطتا خطوات مبكرة في مزج الألعاب والعوالم الافتراضية ضمن المشاركين في المنتدى. ولم يتم تضمين منصات ميتافيرس القائمة على التشفير مثل The Sandbox أو Decentraland.


ولم تقر آبل علنًا بعد بخططها الخاصة بنظارات الرأس، بالرغم من أنها أعطت مجلس إدارتها نظرة خاطفة على المنتج.


ويؤدي تقديم مثل هذا الجهاز إلى وضع آبل في منافسة مباشرة مع ميتا.

 

وراهنت ميتا على مستقبلها لصالح نمو ميتافيرس واستثمرت بشكل كبير في الأجهزة لجعل رؤيتها للعوالم الافتراضية المترابطة حقيقة واقعة.


وكشفت ميتا عن خطط لنظارة رأس واقع مختلط تحمل اسم Cambria من المفترض إصدارها هذا العام.


وشاركت آبل بشكل كبير في إنشاء معايير الويب مثل HTML5 في الماضي. كما عملت مع بيكسار على تنسيق ملف USDZ ومع أدوبي للتأكد من أنها تدعم التنسيق.

 

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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