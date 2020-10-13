تعطيل عملية قرصنة ضخمة كانت ستؤثر على الانتخابات الأمريكية

الوكيل الاخباري - نجحت شركة "مايكروسوفت" في إحباط عملية قرصنة ضخمة، قالت إنها كانت ستؤثر بشكل غير مباشر على البنية التحتية للانتخابات الأمريكية.

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وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت الشركة إنها حصلت على أمر محكمة فيدرالية لتعطيل عناوين "IP" مرتبطة بخوادم شبكة "تريكبوت"، وهي شبكة برمجيات خبيثة ضخمة يستخدمها المجرمون لشن هجمات إلكترونية.

وأوضحت مايكروسوفت أنها عملت مع مزودي خدمات الاتصالات حول العالم للقضاء على هذه الشبكة "التي كان من الممكن أن تشكل خطرا على مواقع الويب التي تعرض معلومات انتخابية أو بائعي برامج وبرمجيات الحاسوب الذين يقدمون خدمات لمسؤولي الانتخابات".



وأقرت "مايكروسوفت" أنه من المرجح أن يتكيف المهاجمون مع هذا الإجراء ويسعون إلى إحياء عملياتهم بطرق أخرى.



وشددت الشركة على أن جهودها تعكس "نهجا قانونيا جديدا قد يساعد السلطات على محاربة الشبكة في المستقبل".

سبوتنيك

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