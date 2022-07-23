تعمل ميتا على تغيير فيسبوك و انستغرام لتبدو مثل تيك توك

الوكيل الإخباري - قامت مينا بتعديل كل من تطبيقات فيسبوك و انستغرام لتشبه منافستها تيك توك. يبدو أن التغييرات تشير إلى مقدار التهديد الوجودي الذي يدرك ميتا بأن تيك توك يمثله.



حيث قامت الشركة بإجراء عدد من التعديلات على تطبيقاتها مع التوسع في ميزة Reels الشبيهة بفيديوهات تيك توك.



وبحسب مصادر صحفية فإن ميتا تسعى منذ عام 2020 لجعل إنستجرام وفيسبوك نسخة من تيك توك بعدما استطاع أن يكون التطبيق أن يتفوق على جميع التطبيقات المنافسة التى يتم تحميلها وكذلك الأكثر مشاهدة، كما استطاع التفوق على محرك البحث جوجل.



وأعلن تطبيق إنستجرام بالأمس، أنه سيتم تحويل أي مقطع فيديو أقل من 15 دقيقة إلى Reels ، وإذا تم نشر هذا الفيديو بواسطة حساب عام ، فسيتم أيضًا إدخاله تلقائيًا في خوارزميات توصية الشركة لعرضها على حسابات أخرى.



وبالنسبة إلى تطبيق فيسبوك، فتقوم الشركة بتقسيم موجز الأخبار الكلاسيكي الخاص بها على هواتف آيفون وأندرويد، حيث سيتم نقل المستخدمين على الفور إلى علامة التبويب “الصفحة الرئيسية”.



وفقا لما صرح به الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إن “discovery engine” أو “محرك الاسكتشاف” للشركة سيعمل على الترويج للمحتوى الذي يعتقد أن المستخدم سيهتم به، كما صرح زوكربيرج موظفي ميتا أن الشركة تواجه “مستوى غير مسبوق من المنافسة” من تيك توك في فبراير ، بحسب بلومبرج.



وسيتمكن مستخدمو فيسبوك من الاطلاع على المشاركات المرتبة ترتيبًا زمنيًا من أصدقائهم ومتابعة الصفحات من خلال التبديل من علامة التبويب “الصفحة الرئيسية” إلى علامة تبويب “الخلاصات” الجديدة.



تيك توك ينتقد فيسبوك وإنستغرام لتقليدها التطبيق

وفي تصريحات جريئة لشبكة CNBC الأمريكية قال بليك تشاندلي، الشهر الماضي، ، رئيس الحلول التجارية العالمية في TikTok تيك توك ، إن تطبيقات فيسبوك وإنستجرام ستواجه مشكلة إذا حاولت نسخ وتقليد تيك توك ، وسينتهي بها الأمر إلى تقديم تجربة أدنى للمستخدمين والعلامات التجارية الأخرى.



و انتقد تشاندلي فيسبوك، قائلا: إن “فيسبوك عبارة عن منصة اجتماعية، وأنهم أنشأوا جميع الخوارزميات الخاصة بهم بناءً على الرسم البياني الاجتماعي، هذا هو توجههم الأساسي، وليس نحن، نحن منصة ترفيهية وليست اجتماعية”، مضيفا أن التاريخ ليس في جانب مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة.



تيك توك يهدد إمبراطورية جوجل والشركة تخشى القادم



تخشى عملاقة البحث، شركة جوجل الأمريكية من النمو المتزايد لتطبيق الفيديو الصيني، تيك توك TikTok ، حيث أصبح التطبيق يجذب المراهقين والشباب وهم الفئة الأعظم من مستخدمي الإنترنت ليس فقط لمشاهدة الفيديوهات القصيرة وإنما للبحث أيضا.



ويشكل تيك توك تهديدا كبيرا بالنسبة لجوجل لأنه لم يكتفي فقط بالفيديوهات ، وإنما انتقل أيضا إلى أنشطة البحث، وهو الأمر الذى يوضح خطورة تيك توك على جوجل وتوغله بشكل كبير في سنوات قليلة.



وكشف النائب الأول لرئيس شركة جوجل، برابهاكار راجافان، أن ما يقرب من 40 % من الشباب ، عندما يبحثون عن مكان لتناول الغداء ، لا يذهبون إلى خرائط جوجل أو بحث جوجل ولكنهم يذهبون إلى تطبيقات تيك توك وإنستجرام.



وقال Prabhakar Raghavan ، برابهاكار راجافان إن الشباب يهتمون بشكل عام بأشكال أكثر ثراءً بصريًا لاكتشاف المعلومات، حيث يفضل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا الذهاب إلى تيك توك عندما يبحثون عن أماكن للتنزه أو أى أنشطة أخرى.

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