تعيين جديد يهز قطاع التكنولوجيا.. من هو رئيس واتساب الجديد؟

ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان "CRED" عن نيتها جمع نحو 900 مليون دولار من "ميتا"، ما يمنح الأخيرة حصة تقارب 20% في الشركة.
وتُشغّل "CRED" تطبيقًا يُكافئ العملاء على سداد فواتير بطاقات الائتمان في الوقت المحدد، وتُقدّر قيمتها بنحو 4.5 مليار دولار بعد الاستثمارات.
وسيخلف شاه ويل كاثكارت، الذي أدار واتساب لنحو سبع سنوات وسينتقل إلى دور جديد داخل "ميتا" يركز على تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي.
ويأتي هذا التغيير في إطار خطط واتساب لتعزيز مصادر الإيرادات ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل قاعدة مستخدمين تتجاوز 3 مليارات شهريًا.
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