تعيين جديد يهز قطاع التكنولوجيا.. من هو رئيس واتساب الجديد؟

الوكيل الإخباري- أفاد الرئيس التنفيذي الأمريكي الحالي لتطبيق واتساب، ويل كاثكارت، في منشور على منصة "إكس"، بأن كونال شاه، مؤسس شركة CRED الهندية للتكنولوجيا المالية، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي الجديد للتطبيق المملوك لشركة ميتا.

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ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان "CRED" عن نيتها جمع نحو 900 مليون دولار من "ميتا"، ما يمنح الأخيرة حصة تقارب 20% في الشركة.



وتُشغّل "CRED" تطبيقًا يُكافئ العملاء على سداد فواتير بطاقات الائتمان في الوقت المحدد، وتُقدّر قيمتها بنحو 4.5 مليار دولار بعد الاستثمارات.



وسيخلف شاه ويل كاثكارت، الذي أدار واتساب لنحو سبع سنوات وسينتقل إلى دور جديد داخل "ميتا" يركز على تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي.