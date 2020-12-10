تغريم غوغل 100 مليون يورو لانتهاك قواعد الخصوصية

الوكيل الاخباري - فرضت الهيئة الفرنسية الرقابية المعنية بخصوصية البيانات غرامة 100 مليون يورو (121 مليون دولار) على شركة غوغل التابعة لألفابت لانتهاكها قواعد البلاد الخاصة بملفات تعريف الارتباط التي تستخدم للأغراض الدعائية، وهي أعلى غرامة تفرضها الهيئة على الإطلاق.



وقالت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في بيان، اليوم الخميس، إنها غرمت أيضا عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي أمازون 35 مليون يورو لانتهاك نفس القواعد، وفقا لـ "رويترز".



وأوضحت في البيان أنها وجدت أن المواقع الإلكترونية الفرنسية في غوغل وأمازون لم تطلب موافقة زوارها أولا قبل حفظ ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالإعلانات على أجهزة الكمبيوتر.

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وأضافت أن غوغل وأمازون لم تقدما أيضا معلومات واضحة لمستخدمي الإنترنت عن الكيفية التي تنويان بها استخدام هذه الملفات ولا كيف يمكن لمرتادي المواقع الإلكترونية الفرنسية رفض استخدامها.



وكانت الغرامة القياسية السابقة للجنة قد استهدفت أيضا عملاق التكنولوجيا الأمريكي غوغل لانتهاكه قواعد خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي وبلغت 50 مليون يورو.



سبوتنيك

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