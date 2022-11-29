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الثلاثاء، 29-11-2022 02:47 م

تغريم ميتا بلاتفورمس 277 مليون دولار.. لهذا السبب

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الوكيل الإخباري - جرى فرض غرامة بمقدار 265 مليون يورو (277 مليون دولار) على شركة ميتا بلاتفورمس لفشلها في منع تسرب البيانات الشخصية لأكثر من نصف مليار مستخدم من خدمة فيسبوك التابعة لها.

فرضت المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات وهي الجهة الرئيسية للرقابة على الخصوصية على ميتا في الاتحاد الأوروبي، الغرامة عقب تحقيق وجد أن شركة التواصل الاجتماعي فشلت في تطبيق ضمانات صارمة مطلوبة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان عبر البريد الإلكتروني تلقت وكالة بلومبرغ نسخة منه اليوم الإثنين، فأنه علاوة على الغرامة -وهي ثالث أكبر غرامة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات- أمرت المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات الوحدة الأيرلندية لميتا ضمان أن معالجة البيانات تمتثل للقانون.

وظهرت بيانات شخصية بشأن 533 مليون مستخدم للفيس بوك عبر العالم على موقع للقرصنة العام الماضي، بما في ذلك أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني.

وقالت ميتا في بيان يوم الإثنين، إن "حماية الخصوصية وأمن بيانات الأفراد أساسي لكيفية سير عملنا" وإنها تعاونت بالكامل مع جهات التنظيم.

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