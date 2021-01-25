تغييرات كبرى في جوجل

الوكيل الإخباري _ طرحت شركة جوجل تحديثا جديدا لمحرك بحثها الأشهر في العالم مخصص لأصحاب الهواتف الذكية ، حيث سيسهل البحث عبر محرك "غوغل" على الهواتف الذكية.

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كما سيركز التحديث الجديد على نتائج البحث عبر "غوغل"، وليس أي رتوش أخرى، بنص أكبر وظلال أقل واستهداف أكبر للألوان كي تفرق لك بين الأخبار أو النتيجة المستهدفة.



واضافت غوغل المزيد من الصور المرتبطة بنتيجة البحث، والمرفقة بتوقيع الشركة صاحبة الصورة.



وستعتمد عمليات البحث عبر الهواتف الذكية، في المقام الأول على السرعة، لذلك قررت إجراء تلك التغييرات الكبرى في محرك بحثها.



ومن المتوقع أن يصل هذا التحديث إلى كل مستخدمي الهواتف الذكية في وقت قريب عاجل.



المصدر : سبوتنيك



