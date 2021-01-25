الإثنين 25-01-2021
الوكيل الاخباري

اجتماع هام للوزراء وقرارات مرتقبة

مجلس النواب يعقد جلسة رقابية ثانية صباح الأربعاء

نقابة الاطباء للوكيل : فقدنا أكثر من 30 طبيباً خلال جائحة كورونا

الحكومة تبحث إجراءات مصيرية للأردنيين

الهناندة لـ الوكيل الإخباري: عطاء لشراء 160 ألف جهاز لوحي لطلبة المدارس

خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار المشتقات النفطية محليا

انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

توضيحات هامة من مدير الاحوال المدنية والجوازات للوكيل حول غرامات التاخير

بعد إلغاء نظام السات الدولي... التربية تبحث عن بدائل تحفظ حق الطلبة

نشر مسودة النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية

الإثنين، 25-01-2021 10:58 ص

تغييرات كبرى في جوجل

جوجل


الوكيل الإخباري _ طرحت شركة جوجل تحديثا جديدا لمحرك بحثها الأشهر في العالم مخصص لأصحاب الهواتف الذكية ، حيث سيسهل البحث عبر محرك "غوغل" على الهواتف الذكية.

اضافة اعلان
 

كما سيركز التحديث الجديد على نتائج البحث عبر "غوغل"، وليس أي رتوش أخرى، بنص أكبر وظلال أقل واستهداف أكبر للألوان كي تفرق لك بين الأخبار أو النتيجة المستهدفة.


واضافت غوغل المزيد من الصور المرتبطة بنتيجة البحث، والمرفقة بتوقيع الشركة صاحبة الصورة.


وستعتمد عمليات البحث عبر الهواتف الذكية، في المقام الأول على السرعة، لذلك قررت إجراء تلك التغييرات الكبرى في محرك بحثها.


ومن المتوقع أن يصل هذا التحديث إلى كل مستخدمي الهواتف الذكية في وقت قريب عاجل.

المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture

غوغل تحول بعض منشآتها إلى مراكز تطعيم ضد كورونا

newgmaillogo

جوجل تحذر مستخدمي Gmail من عدم الموافقة على شروطها الجديدة

0793bcde-8dba-11e9-b2aa-5ba392ab87ab_image_hires_074750

طريقة إنشاء محادثة سرية على تيليجرام

446832_spong

بعد إطلاقها رسميا.. تعرف على شروط تحميل لعبة سبونج بوب

maxresdefault

يوتيوب يطرح صفحات الوسوم لجميع المستخدمين

1-997308

عودة العلامة الزرقاء لمستخدمي تويتر

أخبار متعلقة
جوجل-بلاي

مؤشرات بـ جوجل بلاي تتيح لك تحديد تطبيقات تستحق الحذف

chrome-star

كروم 88 .. يسهل إدارة كلمات المرور وتغييرها

8e695480-b960-4275-84b9-cc63b33f6fce_16x9_1200x676

قريبا.. متجر Google Play يعرض ترتيب التطبيقات الشائعة وغير الشائعة

5ccb186d021b4c0594462243 (Custom)

كيفية الوصول إلى ميزات Gmail الجديدة قبل الآخرين

42824 (Custom)

جوجل تطلق تحديثا تاريخيا لـ Google Maps

20210115020741741 (Custom)

شركة جوجل تصلح خطأً في إشعارات تطبيق NHS لتتبع كورونا