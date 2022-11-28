تغيير هام قادم على الرسائل الصوتية في واتساب

الوكيل الإخباري - تعمل واتساب بهدوء على تعديل كبير على الرسائل والملاحظات الصوتية سيغيرها للأبد.



وتختبر واتساب عادة ميزات جديدة على الإصدار التجريبي من التطبيق قبل طرحها للجمهور على نطاق أوسع. واكتشف خبراء التكنولوجيا في WABetaInfo الآن ميزة جديدة "قيد التطوير" للإصدار التجريبي.



ويعني التغيير الجديد أنك ستتمكن من مشاركة الرسائل والملاحظات الصوتية في تحديثات حالة واتساب الخاصة بك. وأوضح WABetaInfo "سيكون من الممكن إرسال ملاحظة صوتية تصل إلى 30 ثانية لتحديثات الحالة الخاصة بك مباشرة مع حالة النص".



وكما يحدث مع دردشة واتس أب، سيظهر رمز الميكروفون عندما لا تدخل أي نص في هذا القسم، وإلا، فهذا يعني أنك ستنتقل إلى رسالة نصية عبر تحديث الحالة كالمعتاد.



وستكون تحديثات حالة ملاحظتك الصوتية مرئية فقط للأشخاص الذين يمكنهم رؤية تحديثات الحالة المنتظمة، وفقاً لإعدادات الخصوصية الخاصة بك.



وللأسف، الميزة غير متاحة حالياً للاختبار، حتى في الإصدار التجريبي، فهي قيد التطوير، لذا قد يستغرق الإصدار المباشر الكامل أسابيع أو حتى أشهر. لكنها علامة جيدة على أن واتساب تعمل على جعل الملاحظات الصوتية أكثر أهمية، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

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