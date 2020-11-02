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الإثنين، 02-11-2020 12:56 م

تفاصيل تقنية جديدة يختبرها فيسبوك

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الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك"، تختبر حاليا تقنية جديدة على تطبيقها في الهواتف الذكية.

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وأوضح تقرير أن منصة "فيسبوك"، تختبر حاليا تطبيق "الوضع المظلم" على تطبيقها في الهواتف الذكية.


وتختبر حاليا فيسبوك "الوضع المظلم" على عدد محدود من الهواتف الذكية العاملة بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".


حيث يمكن لأي مستخدم شمله هذا الاختبار أن يرى زر "الوضع المظلم" في قسم الإعدادات والخصوصية الخاصة به ضمن علامة تبويب القائمة.


وتمنح منصة "فيسبوك" خيار تطبيق أو إيقاف تشغيل "الوضع المظلم" لأي شخص، وتتيح أيضا تقنية جديدة لتشغيل الوضع المظلم مثلا في المساء فقط، بحيث يتم تطبيقه عند غروب الشمس وفي الصباح يتم إلغاء تفعيل الوضع المظلم.


وكانت شركة "فيسبوك" قد طرحت خيار "الوضع المظلم" على مستخدمي موقعها في إصدار "سطح المكتب"، ولكن يبدو أنها في طريقها لتطبيقه بآليات وتقنيات جديدة كليا في نسخة الهواتف المحمولة.

 

شاشة نيوز

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