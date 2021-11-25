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الخميس، 25-11-2021 02:49 م

تفعيل خاصية تعديل المستندات في جوجل درايف دون إنترنت

قوقل-درايف-للكمبيوتر


الوكيل الإخباري - تحتاج لإستخدام الإنترنت حتى تتمكن من الوصول واستخدام منصة جوجل درايف والتطبيقات الخاصة بها. نتيجةً لذلك، فإنك لن تكون قادرًا على الوصول إلى المستندات المخزنة في المنصة واستخدامها دون إنترنت.

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ولكن قامت جوجل مؤخرًا بتطوير إضافة جديدة تسمح للمستخدمين بالوصول إلى المنصة واستخدامها دون إنترنت.

لكي تتمكن من استخدام هذه الخاصية فإنك تحتاج استخدام متصفح جوجل كروم أو أي متصفح يعمل بواسطة Chromium.

ويجب عليك أولًا أن تقوم بتثبت الإضافة من متجر جوجل كروم عبر هذا الرابط، ومن ثم اتباع الخطوات التالية: 

1 - توجه بعد تثبيت الإضافة إلى علامة الإعدادات في واجهة جوجل درايف.
2 - ابحث بعد ذلك عن خاصية التعديل دون الاتصال بالإنترنت، وقم بتفعيل الزر الموجود في جوارها. 
3 - اضغط على تم لحفظ التعديلات التي قمت بها.

 

تستطيع بعد إتمام هذه الخطوات أن تقوم بتعديل المستندات دون إتصال بالإنترنت. 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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