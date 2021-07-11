الأحد 11-07-2021
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الأحد، 11-07-2021 11:52 ص

تفعيل ميزة Private Relay من آبل

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الوكيل الإخباري - إلى جانب الإعلان عن إصدار نظام التشغيل الجديد iOS 15 و iPadOS 15 صرحت شركة آبل أنها بصدد إطلاق خدمة جديدة تسمى آيكلاود بلس. ومن ضمنها ميزة Private Relay التي تعد بجعل تصفح الويب عبر متصفح سفاري أكثر خصوصية وأمانًا.

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إذا كنت مشتركًا في خدمة آيكلاود بلس، فإن الميزة يتم تفعيلها تلقائيًا. وإذا لم يكن الأمر كذلك فيمكنك تفعيلها باتباع الخطوات التالية:

1 - افتح تطبيق الإعدادات في هاتف آيفون أو آيباد.
2 - اضغط على اسمك في الجزء العلوي من الشاشة.
3 - حدد خيار آيكلاود.
4 - اضغط على ميزة Private Relay.
5 - قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار Private Relay إلى وضع التشغيل.
6 - اضغط على رابط تشغيل متصفح سفاري بالأسفل.

7 - تشفر الميزة الآن تلقائيًا الاتصال في متصفح سفاري للتأكد من أن مواقع الويب التي تزورها لا تتمكن من استخدام موقعك لتتبعك.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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