تفعيل ميزة Private Relay من آبل

الوكيل الإخباري - إلى جانب الإعلان عن إصدار نظام التشغيل الجديد iOS 15 و iPadOS 15 صرحت شركة آبل أنها بصدد إطلاق خدمة جديدة تسمى آيكلاود بلس. ومن ضمنها ميزة Private Relay التي تعد بجعل تصفح الويب عبر متصفح سفاري أكثر خصوصية وأمانًا.

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إذا كنت مشتركًا في خدمة آيكلاود بلس، فإن الميزة يتم تفعيلها تلقائيًا. وإذا لم يكن الأمر كذلك فيمكنك تفعيلها باتباع الخطوات التالية:



1 - افتح تطبيق الإعدادات في هاتف آيفون أو آيباد.

2 - اضغط على اسمك في الجزء العلوي من الشاشة.

3 - حدد خيار آيكلاود.

4 - اضغط على ميزة Private Relay.

5 - قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار Private Relay إلى وضع التشغيل.

6 - اضغط على رابط تشغيل متصفح سفاري بالأسفل.

7 - تشفر الميزة الآن تلقائيًا الاتصال في متصفح سفاري للتأكد من أن مواقع الويب التي تزورها لا تتمكن من استخدام موقعك لتتبعك.