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السبت، 26-06-2021 12:20 م

تقريب الشاشة في نظام ماك عبر أكثر من طريقة

نظام-ماك


الوكيل الإخباري - يسمح لك نظام ماك بتقريب الشاشة حتى تتمكن من رؤية محتويات النافذة بشكل أفضل، كما يمكنك تقريب الشاشة بأكملها.

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تساعد هذه الخاصية المستخدمين كبار السن أو من يعانون من ضعف النظر في رؤية محتويات الشاشة بشكل أوضح. 

 

التقريب في النافذة عبر لوحة المفاتيح: 

1 - يمكنك تكبير محتوى نافذة واحدة عبر لوحة المفاتيح، وذلك سواءً كانت النافذة لصفحة انترنت أو أي تطبيق.
2 - وتستطيع فعل ذلك عبر اختصار الضغط على أزرار Command و + لتكبير الشاشة أو Command و – لتصغير الشاشة. 
3 - ويمكنك أن تزيد من درجة التقريب أو تقللها عبر الضغط على الأسهم في لوحة المفاتيح مع الأزرار السابقة. 

 

التقريب عبر لوحة اللمس في الحاسوب المحمول:
1 - تستطيع استخدام لوحة اللمس في الحاسوب المحمول حتى تقوم بتقريب الشاشة وتكبيرها في نافذة واحدة.
2 - وذلك عبر وضع أطراف إصبعين على لوحة المفاتيح ثم تقريبهم من بعضهم لتقريب الشاشة أو العكس لتكبيرها.

 

تقريب الشاشة بأكملها: 
1 - تسمح لك هذه الطريقة بتقريب جميع محتويات الشاشة وليس نافذة بعينها، وهذا يعني أنك تجعل محتويات الشاشة بأكملها أكبر.
2 - وحتى تقوم بذلك عليك التوجه إلى إعدادات النظام عبر الضغط على علامة آبل في الشريط العلوي.
3 - وبعد ذلك الضغط على إعدادات الوصول ثم اختيار التقريب.
4 - وتسمح لك هذه الاختيارات بالتقريب البصري للشاشة بأكملها عبر طريقتين وهما التقريب عبر أزرار لوحة المفاتيح أو لوحة اللمس الخاصة بالحاسوب المحمول.
5 - ولكن يجب أن تضغط على مربع التفعيل أمام كل اختيار حتى تتمكن من استخدامه.
6 - وتختلف هذه الاختيارات في كونها تعمل على تقريب الشاشة بأكملها وليس جزءًا منها فقط.

 

تقريب الشاشة بأكملها عبر لوحة المفاتيح: 
1 - يسمح لك هذا الاختيار بتكبير الشاشة بأكملها والتحكم في درجة التقريب وذلك بعد تفعيل المربع الموجود إلى جانب الاختيار الأول. 
2 - ويمكنك الوصول إلى واجهة تقريب الشاشة عبر الضغط على أزرار Option و Command و 8، وتستطيع التكبير عبر الضغط على نفس الأزرار ولكن بدلًا من رقم 8 الضغط على علامة = وعلامة – لتصغير النوافذ.

 

التقريب عبر لوحة اللمس: 
تعمل هذه الطريقة بشكل مشابه لتقريب النافذة الواحدة، ولكن تضغط على زر Control في لوحة المفاتيح إلى جانب التقريب عبر لوحة اللمس.

 

تكبير شريط اللمس ومحتوياته: 
1 - تستطيع تكبير الأيقونات الموجودة في شريط اللمس عبر الضغط عليها والاستمرار في الضغط عليها.
2 - ولكن هذا يؤثر على شريط اللمس فقط دون باقي محتويات الشاشة. 

 

 

 

المصدر - ترند العرب 

 




 

 


 

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