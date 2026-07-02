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تقرير أممي: الذكاء الاصطناعي يهدد بتوسيع الفجوة بين الدول

شثق
تعبيرية
 
الخميس، 02-07-2026 11:22 ص

الوكيل الإخباري-  شهدت مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا حالة من الذعر، بعد ظهور دب الهملايا صغير في منطقة سكنية، عقب قطعه مسافة تُقدّر بأكثر من 10 كيلومترات سباحة عبر خليج آمور وصولًا إلى المدينة.

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ووفقًا لوكالة "بريما ميديا"، شوهد الدب في منطقة إيغيرشيلد قرب منشآت الجامعة البحرية، بعد أن انطلق من شبه جزيرة بيسشاني.


وتدخلت الشرطة الروسية والحرس الوطني وخبراء الحياة البرية، حيث جرى تتبعه ومراقبته لساعات قبل تخديره باستخدام طائرة مسيّرة، ثم نقله إلى مركز لإعادة تأهيل الحيوانات لإجراء الفحوص اللازمة، تمهيدًا لإعادته إلى البرية.

 

 
 


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