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الثلاثاء، 20-10-2020 11:58 ص

تقنية جديدة من إنستغرام مثالية لأصحاب الشركات والعلامات التجارية

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الوكيل الاخباري – أظهرت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق المملوك لـ"فيسبوك"، إنستغرام، يختبر حاليا تقنية جديدة وصفت بأنها ستكون "مثالية" لأصحاب الشركات والعلامات التجارية.

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وبين التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "إنستغرام" تختبر حاليا تقنية رسائل "خدمة العملاء" لأصحاب العلامات التجارية والشركات.

وسيتم من خلال تلك التقنية ربط ممثلي خدمة العملاء المباشرين بالطلبات أو الاستفسارات الشائعة التي يتلقونها عبر "إنستغرام"، لتخفيز عملياء الشراء والطلب عبر التطبيق.


وكانت "فيسبوك" قد فعّلت تلك التقنية عبر تطبيق "ماسنجر" منذ عام 2016، وتسعى حاليا لأن تمتد تلك الميزة إلى تطبيقها الآخر "إنستغرام".


وستتيح واجهة برمجة التطبيقات للعلامات التجارية التعامل مع الرسائل من مختلف جوانب إنستغرام، مثل المتاجر والقصص، في مكان واحد.


سيكون أصحاب العلامات التجارية والشركات قادرين أيضًا عبر تلك التقنية على دمج إنستغرام في أنظمة إدارة علاقات العملاء الخاصة بهم.


وسيسمح لهم ذلك، على سبيل المثال، برؤية سجل طلبات العميل جنبًا إلى جنب مع الرسائل الواردة منهم.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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