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الثلاثاء، 24-11-2020 02:00 م

تقنية جديدة من تويتر: تحذير للمستخدمين

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الوكيل الاخباري - أعلنت منصة "تويتر" عن إطلاقها تقنية جديدة ستتضمن تحذيرا لكل المستخدمين.

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وأوضحت تويتر في منشور عبر حساب "دعم تويتر" أن تلك التقنية الجديدة ستوجه تحذيرا لأي مستخدم يقوم بالإعجاب بتغريدة أو منشور متنازع عليها أو تم تصنيفها على أنها قد تحتوي معلومات مضللة.


وأشارت تويتر إلى أن تلك التقنية الجديدة سيمكنها بصورة كبيرة الحد من انتشار المعلومات المضللة عبر منصتها.

 



ويمكن لتلك التقنية، بحسب تويتر، أن تقوم بالحد من انتشار التغريدات المضللة بنسبة تصل إلى 29%.


ولكن منصة "تويتر" لم تذكر إذا كانت ستمنع عمليات إعادة تغريد التغريدات المضللة أم ستكتفي فقط بالتحذير.


ووصفت تقارير تلك التقنية بأنها قد تكون مثالية في الوقت الذي تنتشر فيه معلومات مضللة سواء فيما يخص جائحة فيروس كورونا المستجد أو الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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