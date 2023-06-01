تقنية ذكاء اصطناعي تمنحك صورا لم تلتقط بالكاميرا

الوكيل الإخباري - ابتكر الدنماركي بيورن كارمان، جهاز كاميرا يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي ومصادر المعلومات المتاحة عبر الإنترنت لتوليف الصور من دون الحاجة إلى عدسة أو منظار للتأكد من الصورة الملتقطة.



وبدلاً من الاعتماد على عدسة تقليدية لتكبير الصورة وتحقيق الدقة أو حتى النظر داخل الكاميرا للتأكد من زاوية التصوير، صمم كارمان جهاز كاميرا، يدعى «باراغافيكا». ويعتمد الجهاز على تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل وتوليف الصور.

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ويعتمد الجهاز على تحليل البيانات التي يضعها داخل الجهاز الذي يعمل بدوره على معالجتها بشكل مرئي وتقديم صورة مشابهة تماماً للمشهد أمام المستخدم من دون أن تكون هناك أي عدسة تنظر مباشرة إلى المشهد.



وحسب موقع «24 الإلكتروني» تعتمد عملية التصوير على استخدام البيانات الموجودة عبر الإنترنت والتي تشمل صوراً مشابهة ومعلومات عن الصورة المراد التقاطها. يقوم الجهاز بتحليل هذه البيانات وترجمتها إلى معلومات تساعد في توليف الصورة.



وفي سلسلة من التغريدات، كتب كارمان أن كل ما يجدر فعله هو إدخال وصف مثالي للمنظر أمامه مع إضافة معلومات عن الوقت الفعلي لموقعه الفعلي، وعند الضغط على زر البدء، ستقدم الكاميرا تمثيلاً وصفياً مرئياً للمنظر، أي صورة مباشرة.

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