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الأحد، 08-05-2022 02:25 م

تقنية مغناطيسية قد تغير آلية عمل ذاكرة الحاسوب

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الوكيل الاخباري- طور باحثون في جامعة كورنيل الأمريكية، تقنية لتغيير اتجاه دوران الإلكترون في المواد المغناطيسية، ما قد يساعد في إنتاج وتطوير أجهزة ذاكرة مغناطيسية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وقد يغير آلية عمل ذواكر الحواسيب.

ونشر الباحثون دراستهم في مجلة نيتشر إلكترونيكس العلمية، وأشاروا فيها إلى استخدام التيارات المغزلية الدوران المحمولة على الإلكترونات التي توجد عندما تدور الإلكترونات في اتجاه واحد.

ووجد الباحثون عند تفاعل تيارات الدوران مع طبقة مغناطيسية رفيعة، انتقال زخمها الزاوي وتوليدها لعزم يكفي لتبديل المغنطة 180 درجة.

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