الثلاثاء 24-08-2021
الوكيل الاخباري

الملك يشارك بقمة قادة دول الجوار في بغداد

الحكومة : لم يصدر استثناءات من رئاسة الوزراء للتعيين

التربية : صيانة المدارس مستمرة

10 لقاحات تم تسجيلها بشكل طارئ بالأردن

عشرينية تبكي من ضيق حالها وتقول : أطفالي جائعون

المياه :ضبط اعتداءات جديدة في ثلاث محافظات

مصدر حكومي لـ الوكيل : لم يتم تأجيل الرواتب

توضيح حول اعادة هيكلة علاوات موظفي القطاع العام بالاردن

نقيب أصحاب المدارس الخاصة يوجه رسالة الى اولياء الامور

علماء يكتشفون أسرع كويكب يدور في النظام الشمسي

الثلاثاء، 24-08-2021 01:13 م

تقييمات محتوى التطبيقات على Google Play

google-play-


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة جوجل عن تغييرات في كيفية قيامها بحساب وعرض تقييمات التطبيقات عبر متجرها، مما قد يجعلها أكثر فائدة وملاءمة للمستخدمين والمطورين.

اضافة اعلان


وبدلاً من تقييم واحد لتطبيق كامل، الذي يمكن أن يأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال والمستويات من الجودة النسبية اعتمادًا على الجهاز. تخطط الشركة لتقسيم الأشياء مع تصنيفات محددة للبلد الذي تم تسجيل جهازك فيه وتقييمات محددة لشكل الجهاز الذي تستخدمه لتصفح متجرها.


وهناك بعض الأسباب الواضحة التي تجعل هذا التغيير مفيدًا. أولاً، لا يقدم كل تطبيق الميزات أو الوظائف نفسها في كل مكان بسبب القوانين الوطنية وتجزئة أندرويد. ثانيًا، لا تعمل بعض التطبيقات بشكل جيد عبر الأجهزة اللوحية الأكبر أو الأجهزة قابلة للطي.

 

وواجهت الشركة مشكلات مع أي شيء أكبر من الهاتف لذلك فإن التقييمات المحددة للأشكال البديلة تعني أنه يمكن تحذيرك مسبقًا عند تنزيل شيء ما لجهازك اللوحي قد لا يعمل بشكل جيد كما تتذكر أنه يعمل عبر هاتفك.


وتخطط الشركة لطرح التقييمات الخاصة بالبلد في شهر نوفمبر الجاري وتصنيفات الشكل في عام 2022 (للأجهزة اللوحية أو الأجهزة القابلة للطي أو أجهزة Chrome OS أو أجهزة Wear OS أو أجهزة أندرويد أوتو).


وتقوم الشركة أيضًا بإخطار المطورين قبل إجراء كلا التغييرين إذا أدت طريقتها الجديدة لحساب التقييمات إلى تغيير تصنيف تطبيقاتهم.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Xiaomi_logo_(2021-).svg

منتجات شاومي المستقبلية لن تحمل علامة Mi التجارية

6046876-1776528334-3

فيسبوك تريد إضافة الاتصالات إلى تطبيقها الرئيسي

ios_15_hero_11

استخدام شريط عنوان سفاري الجديد في iOS 15

instagram-logo-3d-rendering-close-up-account-promotion-template_1379-4793-1

كيفية ازالة روابط التمرير لأعلى القصص في إنستغرام

284cc2c4-a0e9-4423-8ab3-eef048ce119d

نفايات نووية لإنتاج بطاريات لا تحتاج لإعادة الشحن

مشاهدة-التلفاز-واستعمال-الهواتف-النقالة-يؤخر-النطق-لدى-الطفل

5نصائح لمنع طفلك من القيام بعملية الشراء الإلكتروني

أخبار متعلقة
مشاهدة-التلفاز-واستعمال-الهواتف-النقالة-يؤخر-النطق-لدى-الطفل

5نصائح لمنع طفلك من القيام بعملية الشراء الإلكتروني

نننن

جوجل تتيح لك تحديد مكان عملك من خلال التقويم

PXL_20210816_161108190-2

طريقة تشغيل الألعاب على أجهزة جوجل

201810100518277VQ

بيانات الرجال تساوي أموالا أكثر من بيانات النساء ..5 تطبيقات لتجميع بيانات المستخدمين

03aizylUVApdyLAIku1AvRV-39..1605559903

جوجل تريد أن تصبح أكبر منصة ألعاب في العالم

most-downloada-apps-on-play-store

جوجل فكرت في منع التحميل الجانبي للتطبيقات