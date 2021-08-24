تقييمات محتوى التطبيقات على Google Play

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة جوجل عن تغييرات في كيفية قيامها بحساب وعرض تقييمات التطبيقات عبر متجرها، مما قد يجعلها أكثر فائدة وملاءمة للمستخدمين والمطورين.

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وبدلاً من تقييم واحد لتطبيق كامل، الذي يمكن أن يأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال والمستويات من الجودة النسبية اعتمادًا على الجهاز. تخطط الشركة لتقسيم الأشياء مع تصنيفات محددة للبلد الذي تم تسجيل جهازك فيه وتقييمات محددة لشكل الجهاز الذي تستخدمه لتصفح متجرها.



وهناك بعض الأسباب الواضحة التي تجعل هذا التغيير مفيدًا. أولاً، لا يقدم كل تطبيق الميزات أو الوظائف نفسها في كل مكان بسبب القوانين الوطنية وتجزئة أندرويد. ثانيًا، لا تعمل بعض التطبيقات بشكل جيد عبر الأجهزة اللوحية الأكبر أو الأجهزة قابلة للطي.

وواجهت الشركة مشكلات مع أي شيء أكبر من الهاتف لذلك فإن التقييمات المحددة للأشكال البديلة تعني أنه يمكن تحذيرك مسبقًا عند تنزيل شيء ما لجهازك اللوحي قد لا يعمل بشكل جيد كما تتذكر أنه يعمل عبر هاتفك.



وتخطط الشركة لطرح التقييمات الخاصة بالبلد في شهر نوفمبر الجاري وتصنيفات الشكل في عام 2022 (للأجهزة اللوحية أو الأجهزة القابلة للطي أو أجهزة Chrome OS أو أجهزة Wear OS أو أجهزة أندرويد أوتو).



وتقوم الشركة أيضًا بإخطار المطورين قبل إجراء كلا التغييرين إذا أدت طريقتها الجديدة لحساب التقييمات إلى تغيير تصنيف تطبيقاتهم.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية