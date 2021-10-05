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الثلاثاء، 05-10-2021 02:10 م

تليجرام يواجه مشكلة لسبب آخر ويتهكم على المنافسين

تليجرام


الوكيل الإخباري - قدّم تطبيق تيليجرام للتواصل الفوري، يوم الاثنين، تفسيرا وراء الصعوبات التي واجهها المستخدمون في ولوج المنصة، وفي الوقت نفسه تهكّم على التطبيقات التي أصابها "العطل العالمي".

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وقال تيليجرام ، على حسابه في تويتر: "بطء تطبيقنا راجع إلى توافد عدد كبير من المستخدمين، الذين هاجروا من التطبيق الأخضر إلى الأزرق". ويقصد "تيليجرام" بالتطبيق الأخضر "واتساب".

وأضاف: "نحاول الحفاظ على كل شيء حتى نتمكن من الترحيب بالجميع - ولكن بالتأكيد هناك الكثير منهم".

وكان موقع "داون ديتيكتور" قد أفاد بأن مستخدمين من مختلف دول العالم يعانون صعوبات في ولوج "تيليجرام" وعدد من التطبيقات.


وتضررت جل التطبيقات الشهيرة من العطل، مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، إلى جانب مواقع عالمية مثل غوغل وأمازون.

 

هذا وخصص "تيليجرام" عددا من تغريداته للتهكم على التطبيقات المتضررة، حيث قدم حلا لمشكل واتساب بالقول: "يمكنكم بسهولة إلغاء تثبيت التطبيق"، مضيفا: "أعيش أفضل حياتي الآن".


المصدر - الديار 

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