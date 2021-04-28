الأربعاء 28-04-2021
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الأربعاء، 28-04-2021 03:36 م

تليغرام يعلن عن إطلاق ميزة جديدة تتعلق بالتواصل المرئي

تلغرام


الوكيل الإخباري - أعلن مؤسس "تليغرام"، الروسي بافيل دوروف، أن ميزة مكالمات الفيديو الجماعية ستظهر على موقع تليغرام في شهر مايو/ أيار.

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وبحسب موقع "ريان فان"، ستتم إضافة مكالمات الفيديو الجماعية ومؤتمرات الفيديو بالإضافة إلى الدردشات الصوتية المتاحة بالفعل للمستخدمين.


سيطبق التطبيق ميزة مشاركة الشاشة والتشفير وإلغاء الضوضاء ودعم سطح المكتب والجهاز اللوحي.


وبالتالي، يمكن أن يصبح برنامج المراسلة منصة قوية لإجراء مكالمات فيديو جماعية.


في وقت سابق أصبح من الممكن إجراء مدفوعات في جميع الدردشات، بما في ذلك القنوات والمجموعات. حيث من الممكن الدفع ببطاقات الائتمان بفضل الأنظمة المدمجة.

 

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