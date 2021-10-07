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الخميس، 07-10-2021 12:52 م

تمكن المتسللون من الوصول إلى مليارات الرسائل النصية

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الوكيل الإخباري - كشفت شركة Syniverse، وهي شركة اتصالات تساعد شركات الاتصالات مثل Verizon و T-Mobile و AT&T على توجيه الرسائل النصية بين بعضها بعضًا وشركات الاتصالات الأخرى في الخارج، أنها كانت موضوع اختراق محتمل لمدة خمس سنوات.

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وتم الكشف عن الاختراق المعني في ملف Syniverse الصادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الذي نشر الأسبوع الماضي.


وأوضحت Syniverse أنها أصبحت على علم بالوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات والتشغيل الخاصة بها من قبل فرد أو منظمة غير معروفة في شهر مايو 2021.

 

وبذلت الشركة العناية الواجبة بإخطار سلطات تطبيق القانون وإجراء تحقيق داخلي، مما أدى إلى اكتشاف أن الخرق الأمني بدأ لأول مرة في شهر مايو 2016. أي خمس سنوات من الوصول غير المقيد للقراصنة.


ويقول الملف إن المتسللين حصلوا على وصول غير مصرح به إلى قواعد البيانات داخل شبكتها في عدة مناسبات، وإن معلومات تسجيل الدخول التي تسمح بالوصول إلى بيئة نقل البيانات الإلكترونية (EDT) أو منها تم اختراقها لنحو 235 من عملائها.


ويمكن أن يشمل ذلك الوصول إلى سجلات المكالمات والبيانات الوصفية مثل أرقام الهواتف والمواقع ومحتوى الرسائل النصية.


ويقول ملف هيئة الأوراق المالية والبورصة من Syniverse إن الشركة أبلغت أي شخص وقع في الخرق، وإن إعادة تعيين بيانات الاعتماد كانت مناسبة.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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