تنبيه هام لمستخدمي " Gmail"

الوكيل الإخباري- نشرت شركة جوجل في مدونتها الرسمية تحذيرا عاجلا لمستخدمي بريدها الإلكتروني Gmail بضرورة تشغيل ميزة تسمى "التحقق الثنائي" أو ما يعرف أيضا باسم التحقّق بخطوتين.

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وفقا لتقرير موقع gizchina تقوم Google بهذه الخطوة وحث المستخدمين على إضافة هذه الطبقة من الأمان لجعل الحسابات أكثر مناعة ضد محاولات الاختراق، علاوة على ذلك، طبقت الشركة الأمريكية نظام تنبيه جديدا لإخطار أصحاب حساب Gmail بأي إجراء تم في حساباتهم.



صرحت "جوجل" بأن ميزة التنبيهات الجديدة هذه مصممة لإجراءات محددة داخل Gmail. تتضمن الإجراءات التي تستدعي وجود تنبيه، إنشاء مرشح أو تحريره أو استيراده أو إعادة توجيه جديد للرسالة من خلال بروتوكولات مكتب البريد أو إعدادات بروتوكول رسائل الوصول إلى الإنترنت، بينما الإجراء الثالث في حالة تمكين IMAP من قائمة الإعدادات.



ماذا يحدث عندما يقوم المستخدم بإجراءات حساسة في GMAIL؟

قالت Google إنها ستتحقق من الشخص في حال تنفيذ الإجراءات المعرفة، لمعرفة مدى خطورتها، وذلك حتى تتمكن من الحد من المتسللين، في حال أي إجراء مصنف من قبل الشركة بأنه "حساس" ويمس سلامة وأمن البيانات الخاصة بالمستخدم، ستطلب من خلال رسالة من الشخص الذي يستخدم الحساب إثبات هويته بشكل أكبر.



لإجراء التأكد من هوية المستخدم للحساب، سوف يتعين عليه إكمال خطوة أخرى توضح أنه مالك الحساب بالفعل، قد يتضمن ذلك القيام بشيء مثل إدخال كود من أحد التطبيقات، أو رسالة نصية، أو الرد على مكالمة هاتفية، أو استخدام مطالبات Google أو مفتاح أمان خاص.



إذا لم يكمل المستخدم عملية التحقق من الهوية، أو إذا قام بخطوة خاطئة أدت إلى فشل عملية التحقق، فسيتم إرسال تنبيه أمني قوي جدا إلى جميع الأجهزة التي حددها المستخدم على أنها جديرة بالثقة لهذا الحساب.



من خلال إرسال تنبيه على الأجهزة الخاصة بالمستخدم والتي سبق وحددها من خلال الاستخدام، تتيح الشركة للمستخدم المحاولة مرة أخرى للتأكد من أنه هو بالفعل من قام بالإجراء أم لا، وفي حالة إذا لم يكن مالك الحساب هو من قام بهذه الخطوات، فيمكنه اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل حساب Gmail الخاص به أكثر أمنًا.

صدى البلد