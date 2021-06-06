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الأحد، 06-06-2021 02:12 م

توجه من الفيسبوك لإطلاق منصة للنشرات الإخبارية

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الوكيل الإخباري - تأمل شركة فيسبوك في إصدار Bulletin، وهو منتج للاشتراك في الرسائل الإخبارية يشبه Substack، في نهاية شهر يونيو.

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وجعلت Substack الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني معيارًا، ومن ثم اشترت تويتر أحد منافسي Substack وأطلقت نسختها الخاصة.


وحان دور فيسبوك الآن، حيث تستعد الشبكة الاجتماعية لدخول النشرات الإخبارية من خلال Bulletin.

 

وتخطط الشركة لتقديم إصدارات مجانية ومدفوعة من المنصة، وتأتي العديد من الرسائل الإخبارية الأولى التي تعتزم فيسبوك نشرها من كتاب يركزون على الرياضة والموضة والبيئة.


وسيكون هناك أيضًا زاوية إخبارية محلية بما يتماشى مع مشروع الصحافة للشركة.

 

وتتمحور فكرة Bulletin حول البحث عن كاتب تحبه ويغطي شيئًا ما تهتم به والاشترك للحصول على محتوى منتظم في بريدك.


وبينما تستخدم الشركة فيسبوك لتسويق Bulletin، فإن المنصة لن تكون موجودة عبر شبكة التواصل الاجتماعي.


وعندما تنقر على رابط Bulletin أثناء استخدامك لتطبيق فيسبوك، فإنه يتم فتحه في نافذة متصفح منفصلة حيث يمكنك قراءة القصة أو الاشتراك في النشرة الإخبارية.

 

وذلك لأن فيسبوك تأمل في إنشاء علامة تجارية منفصلة لـ Bulletin، لا سيما في وقت قد لا يثق فيه القراء والكتاب في الشركة، كما تريد الشركة تجنب دفع عمولات متجر التطبيقات إلى آبل وجوجل.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 




 

 


 

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