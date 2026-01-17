توقع إطلاق شاشات OLED لـMacBook Pro قبل الموعد المحدد

وكشفت شائعات أن سامسونغ ديسبلاي بدأت الإنتاج الضخم لشاشات OLED المخصصة للجهاز قبل الموعد المخطط، ما يعزز فرص تسريع الإطلاق.
ومن المتوقع أن يتضمن التحديث شريحة M6، وتصميماً أنحف وأخف، ودعم شاشة لمس لأول مرة، مع استبدال الشق بفتحة واحدة لكاميرا FaceTime.
في المقابل، يُنتظر طرح طرازات M5 Pro وM5 Max للجيل الحالي قريباً، قبل الانتقال إلى سلسلة M6 الثورية لاحقاً.
-
أخبار متعلقة
-
تسريبات أبل 2026.. آيفون فولد يتضمن بصمة إصبع مخفية
-
غوغل تحوّل "جيميني" إلى متجر… شراء مباشر من داخل الدردشة
-
غوغل تحذف ملخصات الذكاء الاصطناعي بعد اكتشاف معلومات صحية مضللة
-
لتوفير المساحة على هواتف أندرويد.. غوغل بلاي يحصل على ميزة جديدة
-
احذر فخ "الاقتران الوهمي" الجديد.. يخترق حسابك على واتساب دون أن تشعر
-
"فراشة ومخلل ونيزك".. اقتراح إضافة رموز تعبيرية جديدة
-
"تشات جي بي تي" يقتحم مجال الصحة النفسية والبدنية
-
في عصر الذكاء الاصطناعي.. هكذا سيكون مستقبل أجهزة الكمبيوتر