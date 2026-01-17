توقع إطلاق شاشات OLED لـMacBook Pro قبل الموعد المحدد

الوكيل الإخباري- تشير تقارير تقنية إلى أن أبل تستعد لإطلاق تحديث كبير لجهاز MacBook Pro في أواخر 2026 أو مطلع 2027، أبرز ملامحه اعتماد شاشة OLED مزدوجة لأول مرة، مع جودة عرض متقدمة مشابهة لـ iPad Pro.

وكشفت شائعات أن سامسونغ ديسبلاي بدأت الإنتاج الضخم لشاشات OLED المخصصة للجهاز قبل الموعد المخطط، ما يعزز فرص تسريع الإطلاق.



ومن المتوقع أن يتضمن التحديث شريحة M6، وتصميماً أنحف وأخف، ودعم شاشة لمس لأول مرة، مع استبدال الشق بفتحة واحدة لكاميرا FaceTime.



في المقابل، يُنتظر طرح طرازات M5 Pro وM5 Max للجيل الحالي قريباً، قبل الانتقال إلى سلسلة M6 الثورية لاحقاً.