توقف واتساب عن ملايين الهواتف قريبا (تفاصيل)

الوكيل الإخباري- دعمت خدمة الرسائل واتساب منذ فترة طويلة ثلاثة أنظمة تشغيل للهواتف المحمولة، ولكن تم إيقاف أحدها، ما يعني أن التطبيق سيتوقف عن العمل بالنسبة لملايين المستخدمين، بحسب موقع TechAdvisor.

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واتساب متاح لأنظمة أندرويد وiOS وKaiOS، حيث أن الأخير هو نظام تشغيل للهواتف ذات الميزات البسيطة، والتي يمكن استخدام التطبيق عليها، على عكس غالبية الهواتف الأساسية. ولكن هذا سيصبح قريبًا شيئًا من الماضي، حيث توقف واتساب عن دعم KaiOS.



وكتب واتساب: "كل عام ننظر إلى الأجهزة والبرامج الأقدم والتي لديها أقل عدد من المستخدمين". وفيما يتعلق بنظام KaiOS على وجه التحديد، تضيف واتساب ما يلي:



"هدفنا هو توفير خدمة خاصة وموثوقة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، وللقيام بذلك، نراجع بانتظام كيفية استخدام واتساب، بما في ذلك مجموعة الميزات المتنامية لدينا التي تعمل على تعزيز الاتصال والمراسلة الخاصة العالمية."



وفي المستقبل، سينتهي دعم واتساب على الأجهزة التي تعمل بنظام KaiOS. قبل أن نوقف الدعم لهذه الأجهزة، سيتم إخطار جميع المستخدمين المتأثرين بشكل مباشر مسبقًا. ويجب على مستخدمي أجهزة KaiOS نسخ معلوماتهم المهمة خارج الجهاز، حيث لا يوجد دعم للنسخ الاحتياطي أو القدرة على الاستعادة من هذه الأجهزة.



ويضيف موقع Teltarif أنه لم يعد من الممكن إنشاء حساب WhatsApp جديد على هاتف محمول يعمل بنظام KaiOS منذ 25 يونيو 2024. ويمكن لأي شخص يستخدم WhatsApp بالفعل على هاتف محمول يعمل بنظام KaiOS الاستمرار في القيام بذلك حتى بداية عام 2025. ومع ذلك، سينتهي هذا في فبراير 2025.



وفي بعض الحالات، توجد بالفعل مشاكل في الاتصال بـ WhatsApp ضمن نظام KaiOS. في يوليو 2024، كانت هناك أيضًا مشاكل كبيرة مع WhatsApp على KaiOS بعد تحديث WhatsApp.



ما هو KaiOS؟

كانت هواتف KaiOS المحمولة حلاً مثيرًا للاهتمام، حيث يعتمد KaiOS على Firefox OS، وهو نظام تشغيل غير شائع نسبيًا للهواتف المحمولة ذات الميزات، ويتم استخدامه على العديد من هواتف Nokia المحمولة من الشركة المصنعة HMD، على سبيل المثال.



ويسرد تطبيق WhatsApp جميع أنظمة التشغيل المحمولة التي يدعمها تطبيق المراسلة على هذا الموقع. وهذا يعني أن تطبيق المراسلة يعمل الآن على الأنظمة التالية:

Android 5.0+

iOS 12+ (بدءًا من 5 مايو 2025، سيتم دعم إصدارات iOS 15.1 والإصدارات الأحدث فقط)