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السبت، 19-11-2022 02:09 م

تويتر: الحسابات الجديدة لا يمكنها الاشتراك في شارة التوثيق الزرقاء قبل 90 يوماً

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الوكيل الإخباري - ذكرت شركة تويتر عبر موقعها الإلكتروني أن حسابات تويتر الجديدة لن تتمكن من التقدم للحصول على شارة التوثيق الزرقاء قبل 90 يوماً من إنشاء الحساب.

وأضافت الشركة أنها قد تفرض فترات انتظار للحسابات الجديدة في المستقبل إذا شاءت دون إخطار.

كانت تويتر قد ذكرت الأربعاء أنه سيمر أسبوعان آخران قبل أن تعيد منصة التواصل الاجتماعي تويتر تنشيط خيار الاشتراك في خاصية التحقق بموجب العلامة الزرقاء، بعد أن قامت الشركة للتو بتجديد النظام بعد الاستحواذ من قبل ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك.

وفي السابق، كان يُطلب من المشاهير والسياسيين والصحفيين وغيرهم من الشخصيات العامة تقديم دليل على الهوية قبل تلقي شارة التحقق الزرقاء على تويتر. وبموجب النموذج الجديد، سيتم منح جميع العملاء الذين يشتركون مقابل 8 دولارات شهرياً حسابات تم التحقق منها.

وقال ماسك إن المصادقة من خلال خدمات الدفع ومنصات التطبيقات الخاصة بـ "آبل" و"غوغل" كانت كافية، بحيث يمكن لتويتر الاستغناء عن التحقق من الهوية بنفسه.

كما هدد ماسك باتخاذ إجراءات صارمة ضد الحسابات المزيفة والساخرة، قائلا إن أي شخص يدير ملفاً شخصياً باسم شخص آخر ولا يضع علامة عليه على أنه محاكاة ساخرة يجب حظره دون سابق إنذار.

وأكمل ماسك استحواذه على المنصة في صفقة بقيمة 44 مليار دولار الأسبوع الماضي ، مما أدى على الفور إلى خفض القوى العاملة وتنفيذ رسوم الاشتراك الشهري للمستخدمين الذين سيتم التحقق منهم على المنصة.

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