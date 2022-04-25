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الإثنين، 25-04-2022 09:24 ص

تويتر تتعرض لضغوط من المساهمين لبحث عرض ماسك شراء الشركة

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الوكيل الاخباري- قالت مصادر مطلعة إن شركة تويتر تتعرض لضغوط متزايدة من مساهميها للتفاوض مع إيلون ماسك، على الرغم من أن أغنى شخص في العالم وصف عرضه البالغ 43 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي، بأنه عرضه الأفضل والنهائي.

وأضافت المصادر، شريطة عدم الكشف عن هويتها، أنه بينما تتباين آراء مساهمي "تويتر" إزاء السعر العادل للصفقة، فقد تواصل الكثيرون منهم مع الشركة بعد أن أوضح ماسك خطته لتمويل الاستحواذ يوم الخميس، داعين إلى عدم ترك فرصة التوصل إلى اتفاق معه تفلت من أيديهم.

ومن المتوقع أن يجد مجلس إدارة تويتر أن عرض ماسك البالغ 54.20 دولار للسهم منخفض جدا عندما تعلن أرباحها الفصلية يوم الخميس.

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