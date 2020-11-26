تويتر تحذر المستخدمين عند الإعجاب بالتغريدات المضللة​​​​​​​

الوكيل الاخباري- كشف موقع "تويتر" عن إطلاق تقنية جديدة ستتضمن تحذيرا لكل المستخدمين.

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وتقوم هذه التقنية، بالحد من انتشار التغريدات المضللة بنسبة تصل إلى 29%، ولكن المنصة لم تذكر إذا كانت ستمنع عمليات إعادة تغريد التغريدات المضللة أم ستكتفي فقط بالتحذير.



وأوضح "تويتر" أن تلك التقنية الجديدة ستوجه تحذيرا لأي مستخدم يقوم بالإعجاب بتغريدة أو منشور متنازع عليها أو تم تصنيفها على أنها قد تحتوي معلومات مضللة.

كما ذكرت أن تلك التقنية الجديدة سيمكنها بصورة كبيرة الحد من انتشار المعلومات المضللة عبر منصتها.

المصدر: الاقتصاد



