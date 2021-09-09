تويتر تختبر خاصية جديدة تتيح التواصل بين أصحاب الاهتمامات الواحدة

الوكيل الإخباري - أطلقت منصة تويتر المجتمعات Communities، ميزتها المنافسة لمجموعات فيسبوك وريديت، للتغريد مع الآخرين الذين يشاركونهم اهتمامات محددة.

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ويمكن دعوة مستخدمي المنصة للانضمام إلى مجموعة أولية من المجتمعات التي تتضمن #AstroTwitter و #DogTwitter و #SkincareTwitter و #SoleFood.



وبمجرد انضمام الأشخاص إلى المجتمع، يمكنهم التغريد مباشرة للأعضاء الآخرين بدلاً من متابعيهم فقط. ويمكن لأعضاء المجتمع الإعجاب أو الرد على التغريدات التي يرسلها أعضاء آخرون.

وعلى غرار كيفية عمل المجموعات عبر فيسبوك وريديت، يكون لكل مجتمع مشرفين خاصين به يمكنهم وضع القواعد ودعوة الأشخاص أو إزالتهم.





ودعت المنصة مجموعة من المستخدمين لإنشاء المجتمعات الأولى، وتسمح لأي شخص بالتقدم لإنشاء مجتمعات خاصة عبر موقعها.





وقالت الشركة في بيان: المجتمعات تعمل بنظام الدعوة فقط في الوقت الحالي. ولكن نعمل على إيجاد طرق تمكن الأشخاص من اكتشاف المجتمعات التي يريدون أن يكونوا جزءًا منها والانضمام إليها.





وهذا يجعل الانضمام إلى المجتمعات أكثر صعوبة من الانضمام إلى المنتديات الفرعية أو المجموعات العامة عبر فيسبوك.



وتعد المجتمعات خطوة واضحة إلى حد ما بالنسبة إلى المنصة. وذلك بالنظر إلى أن مستخدميها قد شكلوا منذ فترة طويلة مجموعات متخصصة حول اهتمامات محددة.





وتضفي المنصة الآن الطابع الرسمي على هذه الديناميكية في منتج تخطط لوضعه في مكان بارز ضمن شريط التنقل الرئيسي لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بها.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية