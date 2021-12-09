تويتر تختبر خلاصة الفيديو ضمن صفحة الاستكشاف

الوكيل الإخباري - أكدت شركة تويتر أنها تختبر ميزة من شأنها أن تحول صفحة الاستكشاف داخل التطبيق إلى خلاصة فيديو تشبه تيك توك، بالتكامل مع علامة التبويب For You .





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ويتم اختبار هذه الميزة عبر كل من أندرويد و iOS للمستخدمين في بعض البلدان الذين يستخدمون التطبيق باللغة الإنجليزية.





وقالت الشركة: تحقق من علامة التبويب استكشاف، وإذا كانت تبدو مختلفة، فأنت ضمن أحدث اختبار لدينا. تجربة استكشاف جديدة لمساعدتك في اكتشاف أفضل محتوى شائع. متوفر في بلدان معينة لبعضكم ممن يستخدمون تويتر باللغة الإنجليزية عبر أندرويد و iOS.



وحفزت الميزة المستنسخة من تيك توك مثل Reels من إنستاجرام و Spotlight من سناب شات و Shorts من يوتيوب صناع المحتوى على استخدام المنصات وازدادت شعبيتها. كما تختبر تطبيقات مثل نتفليكس وسبوتيفاي وريديت التنسيق.



وتعمل تويتر باستمرار على طرح منتجات وميزات جديدة هذا العام، مثل Spaces و Twitter Blue و Tip Jar.



ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم مع تولي باراج أغراوال منصب الرئيس التنفيذي بعد تنحي المؤسس المشارك جاك دورسي الأسبوع الماضي.



وبدأ أغراوال بإعادة هيكلة الشركة لدعم ما أسماه الأهداف الطموحة التي قام بتغريدها عند تعيينه.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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