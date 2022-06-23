تويتر تختبر ميزة نصية طويلة تسمى الملاحظات

الوكيل الإخباري - أعلنت منصة تويتر أنها بدأت باختبار الملاحظات، وهي طريقة لكتابة ونشر المحتوى الطويل عبر منصة التواصل الاجتماعي.

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ويمكن في الوقت الحالي لمجموعة صغيرة من الكتاب في الولايات المتحدة وكندا وغانا والمملكة المتحدة الوصول إلى ميزة الملاحظات كجزء من مرحلة الاختبار الأولية.



وتقول تويتر إنه يمكن قراءة الملاحظات عبر تويتر وخارجها بالنسبة للأشخاص في معظم البلدان. ويتمكن المستخدمون الذين هم جزء من مرحلة الاختبار من الوصول إلى علامة تبويب جديدة للكتابة، حيث يمكنهم كتابة جميع الملاحظات والوصول إليها.



كما يكون لدى هؤلاء المستخدمين أيضًا علامة تبويب الملاحظات الجديدة في الحساب التي تحتفظ بالعمل المنشور ليسهل على المتابعين العثور على المحتوى الطويل.



وباستخدام الميزة الجديدة، يتمكن المستخدمون من إنشاء مقالات باستخدام التنسيق الغني والوسائط المحملة، التي يمكن بعد ذلك التغريد ومشاركتها مع المتابعين عند النشر.



كما يكون لدى المستخدمين خيار تضمين الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والتغريدات في الملاحظات.



وبشكل مشابه للتغريدات، فإن للملاحظات لديها رابطها الخاص. ويمكن تغريدها وإعادة تغريدها وإرسالها في رسالة مباشرة وإبداء الإعجاب بها ووضع إشارة مرجعية عليها.



ولدى الملاحظات القدرة على تغيير كيفية استخدام بعض الأشخاص للمنصة لمشاركة أفكارهم الأكثر تعمقًا.



ويمكن أن تكون الميزة الجديدة مفيدة بشكل خاص لأولئك المستخدمين الذين غالبًا ما ينشرون محتوى بطول المقالة ولا يريدون الدخول في متاعب إعداد وصيانة المدونة أو موقع الويب.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الميزة تمثل أحد أهم التغييرات عبر تويتر منذ مضاعفة عدد الأحرف من 140 إلى 280 حرفًا.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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